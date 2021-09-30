9月新房找房熱度 陸城市均降

58同城、安居客29日發布的2021年「9月國民安居指數報告」顯示，9月份，中國大陸新房找房熱度回落，環比上月下跌8.3%。

中新社報導，大陸各線城市找房熱度均走降。報告顯示，一線城市找房熱度環比下跌7.9%，二線城市找房熱度環比下跌8.5%，三、四線城市找房熱度環比下跌8.3%。

報告對購房者行為進行調研後發現，2021年9月份，購房者（用戶）信心指數為94.0，環比下跌4.8%，55%的購房者認為大陸政府會繼續調控抑制房價上漲；超四成購房者認為今年房價與去年相比基本持平。最近兩個月來，購房者信心指數明顯下跌（跌破100），並創下年內新低。今年1月份時，購房者信心指數一度達118.0的高位。

從新房市場來看，報告指出，9月分，中國大陸65個城市新房在線均價為每平方公尺17388元（人民幣，下同），環比微漲0.15%。其中，深圳新房在線均價為每平方公尺56182元，上海、北京新房在線均價分別為每平方公尺50112元和45254元，廣州新房在線均價維持每平方公尺3萬元以上。

從二手房市場來看，9月份，大陸65個主要城市二手房掛牌均價為每平方公尺17012元，環比下跌0.05%。其中，北京、深圳、上海二手房掛牌均價穩定在每平方公尺5萬元水平之上。

值得關注的是，目前落實二手住房參考價制度的10個城市調控效果明顯，深圳、寧波、紹興和廣州4個城市掛牌價環比下降。廣州在8月31日上線二手房參考價，9月份二手房掛牌價環比下降1.3%。