波音在廣州設第2條改裝貨機產線

波音和廣州飛機維修工程有限公司（GAMECO）28日在廣東珠海開幕的「中國國際航空航天博覽會」上宣布，將於明年在廣州增設兩條全新767-300波音改裝貨機（BCF）生產線，滿足持續強勁的市場需求。

新華社報導，波音民機集團全球銷售副總裁高思翔說，這項合作將為波音767-300「客改貨」項目拓展改裝能力，並支持中國大陸市場的增長。

這意味著，GAMECO將成為中國大陸首家改裝767-300BCF的公司，也將是全球首家同時擁有737-800BCF和767-300BCF改裝生產線的公司。

GAMECO總經理諾伯特·馬克斯說，此次合作把改裝貨機項目擴展到新的波音飛機型號，將增強公司的戰略重點，從而滿足強勁的市場需求。

767-300BCF是雙引擎中型寬體改裝貨機，業載達51.6噸，航程可達6190公里。作為767貨機家族的一分子，767-300BCF在單班運營成本、業載、航程能力方面表現突出，是航空和快遞貨運市場的重要力量。

波音公司預測，未來20年全球市場將需要1720架改裝貨機，其中包括520架寬體改裝貨機，亞洲航空公司的需求占到40%。

波音公司說，767-300BCF項目迄今已收到超過95架確認訂單和承諾訂單。