油茶產業+茶旅融合 助光山脫貧

「路子找到了就要大膽去做」，中共總書記習近平日前在視察河南信陽光山縣種植茶油基地時做上述表示。目前，光山茶油已發展成種植、生產加工、旅遊的產業鏈。聯興茶油董事長陳世法稱，「公司在產業中帶動了283戶，1147人的貧困戶增收，每人每年平均至少增收2000元人民幣以上。」

山茶油現主要種植於光山縣槐店鄉、文殊鄉。「本草綱目」記載茶油的藥用價值：茶籽，苦寒香毒，主治喘急咳嗽，去痰垢。山茶油取自油茶樹的種籽，是純天然綠色食用油，也被稱為油中之王，東方之橄欖油。

當山茶果成熟之後，需要大量的山民手工採摘，確保每一顆果子是否符合榨油的標準。附近的山民都是以此為生，也藉茶油來脫貧。

據當地官員表示，油茶要十年才結果，慢工出細活。種植成本高，所以價格並不便宜。聯興茶油本來有五個合夥人，最後只剩陳世法一人堅持下來。

陳世法說，因氣候和地質雙重自然優勢作用，今年油茶大面積生產。聯興油茶多個種植基地六萬多畝油茶，果滿枝頭，豐收在望。司馬光油茶園三萬多畝油茶全部進入盛果期，從已採摘茶果看，平均一棵油茶樹可出一斤茶油，許多油茶樹可產2至3斤茶油。

陳世法說，眼前正值油茶果採摘旺季，周邊每天有4個村200多人在司馬光油茶園採摘勞動，一人一天多的能掙200多元人民幣，少的也要掙百十塊錢。

該公司成立以來，以產業為紐帶，創新「公司+基地+合作社（家庭農、林場）+貧困戶」發展模式，走出一條產業扶貧、農民致富、企業發展的良性互動新路。

陳世法說，「農民增收模式有幾種，一個是流轉土地，增加土地收入；二是務工，農業是勞動密集型的產業，需要大量的用工，解決他們的就業問題，支付他們工資薪酬；三是會用以工代訓的模式進行技術培訓，增加農民的勞動技能。」

業者稱，下一步，將以油茶為載體，擴大油茶種植規模，大力發展好油茶產業。利用現有的生態資源條件，把油茶產業從傳統的油茶種植、加工、銷售，延伸其產業鏈，開展茶旅融合，以「兩茶產業（茶葉、油茶）+茶文化+旅遊」開發於一體，發展油茶觀光休閒旅遊。