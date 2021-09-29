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大陸央行會議 提「房地產金融審慎管理制度」
恒大債務危機未消，中國人民銀行（大陸央行）繼日前在季度例會上，罕見討論房地產後，29日人行、銀保監會進一步共同召開房地產金融工作座談會，表示要準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度。
該會議由人行行長易綱主持，人民銀行副行長潘功勝、銀保監會副主席周亮、肖遠企和大陸住房城鄉建設部、證監會等相關部門代表、24家主要銀行代表參加。
會議指出，金融部門要認真貫徹落實「穩地價、穩房價、穩預期」目標，確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，持續落實好房地產長效機制，加快完善住房租賃金融政策體系。
會議要求，金融機構要按照法治化、市場化原則，配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。
在此之前，人行召開2021年第三季貨幣政策委員會例會，會上除了談到「能耗雙控」，也提到房地產議題，表示要「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益」。
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