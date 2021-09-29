美國施壓半導體企業提交機密材料？業界：令人難以理解

集微網消息，美國政府已要求三星電子、SK海力士、台積電、英特爾等半導體企業在11月8日之前提交機密信息，包括客戶名單、庫存狀況和未來的生產計劃等。

圖源：businesskorea

美國商務部長吉娜·雷矇多（Gina Raimondo）表示，政府需要更多關於芯片供應鏈的訊息，以提高危機的透明度，竝確定造成短缺的確切原因。

據韓媒businesskorea報導，美國政府採取企業自願原則，不過有消息稱美國政府正在考慮使用《國防生產法》(DPA)來強制企業提交數據。

這則消息讓相關半導體企業感到困惑，一位業內人士表示：“美國汽車行業芯片短缺嚴重，但三星電子在這個領域供貨量不多，SK 海力士營收主力來自存儲芯片且目前處於供過於求的狀態。美國政府在此種情況下要求整個行業提交資料，這令人難以理解。”

該報導指出，在半導體行業中，客戶信息是最高機密，信息的洩漏可能會嚴重影響到各種各樣的商業活動。此外，芯片價格可能會受到庫存和生產數據披露的重大影響。

（校對/Yuki）