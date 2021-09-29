快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國施壓半導體企業提交機密材料？業界：令人難以理解

集微網 / 集微網

集微網消息，美國政府已要求三星電子、SK海力士、台積電、英特爾等半導體企業在11月8日之前提交機密信息，包括客戶名單、庫存狀況和未來的生產計劃等。

圖源：businesskorea

美國商務部長吉娜·雷矇多（Gina Raimondo）表示，政府需要更多關於芯片供應鏈的訊息，以提高危機的透明度，竝確定造成短缺的確切原因。

據韓媒businesskorea報導，美國政府採取企業自願原則，不過有消息稱美國政府正在考慮使用《國防生產法》(DPA)來強制企業提交數據。

這則消息讓相關半導體企業感到困惑，一位業內人士表示：“美國汽車行業芯片短缺嚴重，但三星電子在這個領域供貨量不多，SK 海力士營收主力來自存儲芯片且目前處於供過於求的狀態。美國政府在此種情況下要求整個行業提交資料，這令人難以理解。”

該報導指出，在半導體行業中，客戶信息是最高機密，信息的洩漏可能會嚴重影響到各種各樣的商業活動。此外，芯片價格可能會受到庫存和生產數據披露的重大影響。

（校對/Yuki）

美國 台積電

延伸閱讀

財政危機迫在眉睫 拜登坐鎮華府取消芝加哥行

民調：42.2%美國人認為美軍應保衛台灣

批陸未落實貿易協議承諾 美：北京作梗對波音採購訂單

韓媒：美查晶片荒 要求台積電等半導體業者提交機密資料

相關新聞

中國官方談限電：確保民生用能 堅決遏制兩高

中國多地限電引發全球關注。中國主管當局今天表示，「確保民生用能」是重中之重，必要時將實施「壓非保民」，堅決遏制「兩高」項...

昆山限電10月緩解？ 台商看法莫衷一是

中國昆山的限電政策，已對製造業造成衝擊。有些台商評估「十一」長假後，政策可望鬆綁；有人則不抱期待。另有台商透露已收到口頭...

大陸限電下需求大增 蠟燭訂單一周爆增10倍

大陸限電最近受到關注。自9月中旬以來，大陸已有多個省分限電，其中，最近的東北地區限電為電力供應短缺所致，這種情況下，大陸...

大陸央行會議 提「房地產金融審慎管理制度」

恒大債務危機未消，中國人民銀行（大陸央行）繼日前在季度例會上，罕見討論房地產後，29日人行、銀保監會進一步共同召開房地產...

陸港監管機構研究 擴大人民幣在股市交易使用

香港金管局總裁余偉文29日表示，現在是推動人民幣國際化的合適時機，金管局正與其他監管機構研究關於擴大人民幣在香港股票市場...

保護關鍵技術 政府通過兩岸條例第9、91修正案

為保護我國高科技產業發展，陸委會29日宣布，該會委員會通過兩岸條例第9條、第91條修正草案，本次修法針對受政府機關（構）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。