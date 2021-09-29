中國大陸國台辦稱 從台灣進口釋迦、蓮霧發現多種有害生物

中國大陸海關總署日前宣布，9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧進口。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮在29日例行記者會中表示，這是因為今年以來，中國大陸海關多次從台灣輸入的釋迦和蓮霧中，不只截獲檢疫性有害生物—大洋臀紋粉蚧，還檢出可可花癭病菌和新菠蘿灰粉蚧等有害生物。

朱鳳蓮表示，2020年以來，中國大陸就多次向台灣有關方面通報輸入水果不合格情況，也提醒台灣加強源頭管控，但此類情況一直未得到改善。為保護中國大陸的農業生產和生態安全、保護中國大陸民眾的切身利益，暫停輸入台灣番荔枝（即釋迦）和蓮霧，「科學合理、完全正當」。

朱鳳蓮並稱，中國大陸海關總署已通過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」聯繫渠道向台灣進行了相應通報。

她指出，在釋迦部分，中國大陸向台灣書面通報了13批釋迦不合格情況，其中11批檢出大洋臀紋粉蚧，1批檢出大洋臀紋粉蚧和可可花癭病菌，1批檢出新菠蘿灰粉蚧，這些問題台灣雖做了反饋，但沒有有效整改，不能有效降低疫情傳入風險。

蓮霧部分，朱鳳蓮表示，中國大陸向台灣書面通報了6批蓮霧不合格情況，其中5批檢出大洋臀紋粉蚧，1批檢出新菠蘿灰粉蚧，這些問題台灣未做任何反饋。

朱鳳蓮呼籲，「民進黨當局應切實負起監管責任，從源頭上解決相關問題，不要再搞政治操弄。」

對於蔡政府指責中國大陸此舉是「政治打壓」，朱鳳蓮回批，民進黨當局把事關農業生產和生態安全、民眾切身利益的必要暫停措施政治化，借機惡意抹黑中國大陸、煽動兩岸對立，完全別有用心，「說明他們根本不想解決問題，絲毫沒有為台灣農民著想的意願」。

對於蔡政府以中國大陸「破壞國際貿易規則」為由，揚言要向世界貿易組織（WTO）提告，朱鳳蓮則說，「中國大陸和台灣同屬一個中國，兩岸之間的事務是本著一個中國原則處理的內部事務。民進黨當局的有關言論，正是其一貫謀『獨』的政治操作。」