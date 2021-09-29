第四屆進博會首批展品 空運抵滬

第四屆中國國際進口博覽會（進博會）首批進境展品，一台氫能源賽車樣車，27日從盧森堡空運至上海，通過上海海關驗放後順利入境。

上海海關公布，法國米其林公司參展第四屆中國國際進口博覽會的一台單價約7萬歐元的氫能源賽車樣車，由巴黎經盧森堡空運至上海，27日完成通關驗放。

中新社報導，第四屆進博會將於今年11月5日至10日在國家會展中心（上海）舉辦，參會展品進境10月迎來高峰，屆時將會有200餘批次展品通過海運、空運及中歐班列等多種方式進境，包括無人電動裝載機、內窺鏡手術機器人等數十批先進技術裝備和高端消費品在本屆進博會上全球首發。

受益於海關總署支持文物展品參展的新舉措，今年預計還將有190餘件文物藝術品參展，總價值超過17億元人民幣。

作為首批進境展品的企業方代表，米其林中國區總裁、首席執行官偉書傑表示，此次是米其林公司第二次參加進博會，進博會為全球企業展示良好形象、共享發展願景搭建了廣闊的平台。