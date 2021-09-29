快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京信息通信展 焦聚5G行業應用

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
由大陸工業和信息化部主辦的2021年中國國際信息通信展覽會27日在北京開幕，一連舉行三天，圖為觀眾參觀平板衛星便攜站。（中新社）
由大陸工業和信息化部主辦的2021年中國國際信息通信展覽會27日在北京開幕，一連舉行三天，圖為觀眾參觀平板衛星便攜站。（中新社）

2021年中國國際信息通信展覽會於9月27日至29日在北京國家會議中心舉行，5G行業應用成為本屆展會的亮點。本屆展會以「創新點亮數位化未來」為主題，大量展出5G運用的熱門領域。

中新網報導，本次展出共大陸國內外約400家知名企業參展，展出規模4萬平米。有豐富的案例和場景展示5G等代表性技術在工業製造、能源、交通、農業、水利、教育、醫療、文旅、車聯網、智慧城市等領域的最新應用成果。

同期舉行的「ICT中國2021高層論壇」，由近50場主題論壇、專題論壇構成，話題涵蓋5G、雙千兆、資料中心、IPv6、工業互聯網、北斗、人工智慧、區塊鏈、量子計算、車聯網、智慧城市、資料安全、應急通信等領域。

工業和資訊化部副部長辛國斌出席致辭表示，面向未來，信息通信業肩負著推動製造強國、網路強國、數位中國建設重要使命，他並提出四個期許。

一是全面提升新型數位基礎設施發展水準，加快推進 「雙千兆」網路建設，統籌新型資料中心佈局，積極發展工業互聯網和車聯網，提升IPv6端到端貫通能力。

二是加速拓展數位化發展空間，進一步拓展5G、雲計算、大資料、人工智慧等技術在數位化生產、生活和社會公共治理等領域的創新應用。

三是築牢網路資料安全屏障，完善網路基礎設施保護和網路資料安全體系，持續提升新型數位基礎設施安全管理水準。

四是加強行業對外開放合作，持續深化電信領域市場化改革，積極支援信息通信業「走出去」，推動國際合作共贏。

北京

延伸閱讀

港媒爆料：翻版「季辛吉」密訪中國 在中美間傳話

港媒：華爾街大佬訪中替美傳話 堪比「季辛吉翻版」

香港財爺發表營商環境報告 否認選特首 轟美國慫恿破壞

英國軍艦罕見穿越台灣海峽

相關新聞

中國官方談限電：確保民生用能 堅決遏制兩高

中國多地限電引發全球關注。中國主管當局今天表示，「確保民生用能」是重中之重，必要時將實施「壓非保民」，堅決遏制「兩高」項...

昆山限電10月緩解？ 台商看法莫衷一是

中國昆山的限電政策，已對製造業造成衝擊。有些台商評估「十一」長假後，政策可望鬆綁；有人則不抱期待。另有台商透露已收到口頭...

大陸限電下需求大增 蠟燭訂單一周爆增10倍

大陸限電最近受到關注。自9月中旬以來，大陸已有多個省分限電，其中，最近的東北地區限電為電力供應短缺所致，這種情況下，大陸...

大陸央行會議 提「房地產金融審慎管理制度」

恒大債務危機未消，中國人民銀行（大陸央行）繼日前在季度例會上，罕見討論房地產後，29日人行、銀保監會進一步共同召開房地產...

陸港監管機構研究 擴大人民幣在股市交易使用

香港金管局總裁余偉文29日表示，現在是推動人民幣國際化的合適時機，金管局正與其他監管機構研究關於擴大人民幣在香港股票市場...

保護關鍵技術 政府通過兩岸條例第9、91修正案

為保護我國高科技產業發展，陸委會29日宣布，該會委員會通過兩岸條例第9條、第91條修正草案，本次修法針對受政府機關（構）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。