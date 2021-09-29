北京信息通信展 焦聚5G行業應用

2021年中國國際信息通信展覽會於9月27日至29日在北京國家會議中心舉行，5G行業應用成為本屆展會的亮點。本屆展會以「創新點亮數位化未來」為主題，大量展出5G運用的熱門領域。

中新網報導，本次展出共大陸國內外約400家知名企業參展，展出規模4萬平米。有豐富的案例和場景展示5G等代表性技術在工業製造、能源、交通、農業、水利、教育、醫療、文旅、車聯網、智慧城市等領域的最新應用成果。

同期舉行的「ICT中國2021高層論壇」，由近50場主題論壇、專題論壇構成，話題涵蓋5G、雙千兆、資料中心、IPv6、工業互聯網、北斗、人工智慧、區塊鏈、量子計算、車聯網、智慧城市、資料安全、應急通信等領域。

工業和資訊化部副部長辛國斌出席致辭表示，面向未來，信息通信業肩負著推動製造強國、網路強國、數位中國建設重要使命，他並提出四個期許。

一是全面提升新型數位基礎設施發展水準，加快推進 「雙千兆」網路建設，統籌新型資料中心佈局，積極發展工業互聯網和車聯網，提升IPv6端到端貫通能力。

二是加速拓展數位化發展空間，進一步拓展5G、雲計算、大資料、人工智慧等技術在數位化生產、生活和社會公共治理等領域的創新應用。

三是築牢網路資料安全屏障，完善網路基礎設施保護和網路資料安全體系，持續提升新型數位基礎設施安全管理水準。

四是加強行業對外開放合作，持續深化電信領域市場化改革，積極支援信息通信業「走出去」，推動國際合作共贏。