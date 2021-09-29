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中國皮革化工生產基地·德陽 通過複評
大陸輕工業聯合會和皮革協會專家，近日對四川省德陽市「中國皮革化工生產基地·德陽」稱號展開複評，對德陽近年來發展皮革化工生產基地的成績給予充分肯定，一致通過基地複評。
近年來，德陽按照建設目標，建成了「七個功能區」，即：六個中心－展示中心、環保型皮化新材料研發中心、清潔化製革生產技術推廣應用中心、皮革皮化產品檢測中心、皮革皮化資訊中心、培訓中心和一個示範工廠－皮化示範生產工廠；同時，組建了皮革化工產業聯盟。目前皮化基地有規模以上企業兩家，分別是德賽爾新材料、亭江新材料，基地龍頭企業年銷售收入4.72億元人民幣。目前，基地內企業占大陸市場份額約18%，占國際市場份額約5%。
為提升科研技術水準，皮化基地核心企業通過廣泛開展國際合作，創建了大陸輕工業皮革化工材料工程技術研究中心、中英皮革化學品產業化創新中心、四川省皮革化工材料工程技術研究中心、省級院士專家工作站等平台，整合高等院校、科研院所和企業間的優勢資源，提高科技成果轉化率。隨著「中國皮革化工生產基地 ·德陽」基地龍頭企業生產規模不斷擴大，銷售收入穩步增加，市場占有率和影響力也將持續提高。
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