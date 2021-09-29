第二批次「兩集中」 廣州住宅地拍賣 23筆成交

經過兩天限時競價，廣州市第二批次「兩集中」（集中公告、集中出讓）住宅用地公開出讓活動在廣州公共資源交易中心完成網上競價。本次共成交23宗住宅用地，成交金額569.37億元（人民幣，下同）。

中新社報導，本次集中供地土地48宗，流拍25宗，成交23宗，其中底價出讓18宗。成交金額為569.37億元，增值4.63億元，溢價率0.82%；成交宗地面積119.18萬平方米，總建築面積357.40萬平方米。

其中總價最高的是白雲新城雲港城地塊，總價約102億元。樓面地價最高的是海珠區江泰路50號地塊，為45176元/平方米。

從成交結果看，本次集中供地底價成交佔主流。據網易房產統計，成交的23宗中，底價成交18宗，僅有5宗地塊有溢價。同時，房企的拿地熱情也在下降，即便成功出讓的地塊，大多數祗有一兩家房企參與報價。

此外，中心城區和外圍區域的分化更加明顯。本次流拍的25宗地塊中，主要集中在增城區、南沙區、從化區等外圍區域，其中增城區成交了7宗，流拍15宗。但中心城區優質地塊如海珠區和荔灣區各供地2宗，均全部成交。