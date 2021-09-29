福建招台青 釋逾千職缺

福建海峽青年節組委會表示，第九屆海峽青年節 · 台灣青年人才專場招聘會已在線上啟動，福建省發佈來自150家企事業單位的1232個面向台灣青年的優質就業崗位。

中新社報導，這千餘個就業崗位平均年薪達15萬元（人民幣，下同），最高年薪達50萬元，涉及軟件開發、遊戲策劃、教育、醫療、文創等眾多領域，台灣青年可登錄「台陸通App」查看崗位並進行投遞。

此次招聘會由福州市人才發展集團有限公司主辦。據悉，去年8月以來，福州市人才集團舉辦第八屆海峽青年節 · 首屆閩台人才協作論壇併發佈了2349個崗位。截至目前，諮詢崗位的台胞達到956位，收到台胞簡歷401份，組織雲面試243場，達成就業意向台胞68位，已入職台胞59位。

「十四五」時期，福建提出將深化閩台人才融合交流，推動完善保障台灣同胞享受同等待遇的政策和制度，積極探索海峽兩岸人力資源領域融合發展新路。福建將堅持「非禁即享」和「行業標準共通」，支持台胞在閩就業創業。

福州市人才發展集團董事長李朝波表示，福州人才集團將牽頭加強台胞崗位的發佈推廣，服務好台胞台企的招聘面試和落地服務。

福州市台胞投資企業協會會長陳奕廷表示，大陸疫情防控工作取得良好成績，經濟社會發展成效顯著，為台灣青年來大陸就業創業創造了良好空間，歡迎更多台灣青年來福建拓展一片天。