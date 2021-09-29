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廣西造國際物流樞紐 接東協市場

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣西壯族自治區發展改革委一級巡視員黃汝焜27日表示，廣西正打造大陸國內國際雙循環重要節點樞紐，積極對接國內國際市場，打造吸引境內外投資高地，建設銜接東盟（東協）市場的國際物流樞紐。

中新社報導，黃汝焜在廣西壯族自治區政府新聞發佈會表示，廣西近期已印發「廣西深入貫徹落實三大定位新使命第二階段行動計劃（2021—2025年）」，並作說明。他說，廣西的這份「行動計劃」，提出到2025年，要力爭完成包括北部灣港貨物吞吐量達5億噸、北部灣港集裝箱吞吐量達1000萬標箱、內河港口貨物吞吐量達2億噸等重點指標。

為建設連接東盟和國內市場的國際物流樞紐，廣西壯族自治區商務廳副廳長黃毅表示，廣西將完善海鐵聯運物流體系和支持政策，推進與國內省區海鐵聯運班列常態化運營，力爭2025年海鐵聯運集裝箱運量達50萬標箱。推動中國—東盟多式聯運實體化運營。在國際陸海貿易新通道沿線國家和地區主要園區佈局超過20個貨運驛站、集散中心、保稅倉庫、海外倉、無水港等。

廣西還將擴大跨境公路班車線路覆蓋範圍，推動開行中越跨境直通班列「天天班」，提升中國—中南半島跨境物流規模。加快防城港（東興）、崇左（憑祥）等國家物流樞紐承載城市建設。強化南寧、桂林、北海等機場支點作用，加快建設南寧國際空港綜合交通樞紐、南寧國際鐵路港、柳州鐵路港等樞紐項目。

廣西連通粵港澳大灣區的鐵、公、水、空「四位一體」綜合交通運輸通道不斷完善，目前北部灣港開通內外貿集裝箱航線54條，在飛國際貨運航線8條，跨境班列實現常態化開行。　　

自治區 航線

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