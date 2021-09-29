東裕桐柏閥門 看好大陸化工市場

河南台企東裕（桐柏）精密金屬公司總經理黃亞慧表示，疫後大陸化工、海油設備對閥門需求強勁，尤其去年疫後恢復很快，未來看好煤化工等產業閥門的市場，東裕也將擴大生產規模。

東裕成立於2004年，位於河南省桐柏縣淮北工業城，總部設在台灣，隸屬於台灣的松鼎工業公司。東裕一期總投資8000餘萬元人民幣，占地面積60餘畝，一期廠房面積2萬餘平方米，二期工程建設面積達20980平方米，現有員工300餘人，其中專業科技研發人員48人。

黃亞慧表示，該公司員工都是聘用當地高技術人才，為了幫扶貧困家庭，他們在3百多位員工裡聘用5位殘疾人士。去年疫情期間，東裕曾經捐贈口罩等防疫物資和設備給廠區附近民眾，平時也主動捐贈探望鄰村貧困戶和老人。

她說，東裕集研發、生產、銷售於一體，具有閥門專業生產經驗，年鑄造生產不銹鋼、碳鋼、合金鋼超過3000噸，以生產不銹鋼、碳鋼、合金鋼閥門為主，包括有軟、硬密封球閥、多流向球閥、閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥、調節閥等。主要應用於化工、食品、醫藥、海油、電站等工程。2019年營業額達1.2億人民幣。

黃亞慧表示，受疫情影響，該公司去年營業額腰斬，只剩6千萬元人民幣。但今年元月迄今已達8千萬元，有信心在今年年底恢復1.2億元的水平。她表示，大陸化工、海油設備需求強勁，去年疫後恢復很快，未來看好煤化工等產業對閥門的市場，東裕也將擴大生產規模。

東裕在2014年被認定為大陸國家級高新技術企業，研發技術中心是河南省、市級科技研發中心，擁有國家專利31項，多種產品獲省、市、縣科學技術進步獎。

黃亞慧指出，為保證品質優良，東裕新增多種高性能設備，幾乎全部自台灣進口。例如攻牙機、研磨機、加工中心及數控車床等，大多是台中精機等大廠，保證產品設計新穎、工藝精湛、製造精良。也因此才在大陸市場得到良好商譽。

面對國際海運貨櫃價格高漲，黃亞慧說，海運價格去年至今已漲了八至十倍，的確對閥門產品外銷造成衝擊，東裕台灣公司透過與客戶協商，調整價格，讓雙方都能接受，保證產品品質和售後服務，達到共贏。