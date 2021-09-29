艾草助南陽致富 撐起特色產業

小小一株艾草，從田裡到車間，從工廠到市場，種植、加工、銷售、物流，帶動南陽特色產業發展，艾草在中國飄香已千年，產業興盛卻是在河南。南陽藥益寶艾草公司董事長查洪付表示，艾草如今已是村民們致富奔小康的「幸福草」。「現在，每天都有來自全國各地的客戶上門來做生意，艾產品現在都供不應求」。

5月12日，中共中央總書記習近平曾赴南陽該公司考察，了解當地依托艾草資源優勢，發展特色產業，帶動民眾就業。習近平強調，艾草是寶貴的中藥材，發展艾草製品既能就地取材，又能就近解決就業。一方面要發展技術密集型產業，另一方面也要發展就業容量大的勞動密集型產業，把就業崗位和增值收益更多留給農民。

南陽藥益寶艾草製品有限公司是一家集生產、研製、銷售為一體的民營企業。企業產品達12個系列100多個品種，年加工原材料6000餘噸，帶動附近村民3000多人實現家門口就業。

七里園鄉是南陽最早開展艾草加工的區域。從90年代開始，就有企業在該鄉白塔、達士營這兩個相鄰的村中加工艾條、艾柱。艾草產業是當地的傳統產業，近年來，隨著南陽艾草產業的發展壯大，艾草成了名副其實的「富民草」。

查洪付表示，艾草產品差別在於精加工跟粗加工，精加工後的陳艾有很高利潤，陳艾和新艾有10倍、20倍價差。

陳艾是艾草充分氧化，過程就像酒一樣越陳的越香，但以中醫理療來說，幾年陳艾最好，實際上放三年就可以了。放三年的話就艾草里面的水分大部分都已經揮發掉，保留的就是艾草的精華‌‌。放三年的跟一年的兩個價差基本上要差5~10倍，基本上頭一年的艾草10塊錢人民幣一公斤，‌‌但是翻到三年的話基本上都要30~51元‌‌。‌

「藥益寶」作為南陽臥龍區艾草產業下一步主打的品牌，正擴大生產規模。目前，該區正推動周邊的鄉村打造特色艾草小鎮，突出生產加工、電商直播和養生體驗、觀光旅遊等功能，推動企業與鄉村產業同共振興、全面發展。

南陽市日前印發「南陽艾產業高質量發展倍增計劃（2021—2025）」，力爭使艾草產業規模從目前的110億元增長至300億元，使南陽成為名副其實的「世界艾鄉」。