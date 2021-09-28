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大陸國家電網承認供應緊張 嚴控高耗能行業用電

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸國家電網28日召開緊急會議。（取自大陸國家電網）
大陸國家電網28日召開緊急會議。（取自大陸國家電網）

近期中國大陸各省響應「能耗雙控」，除對企業限電、限產，也影響民生用電。對此，大陸國家電網在28日召開的緊急電視電話會議上，承認今年以來，用電需求快速增長、電煤供應持續緊張，強調會全力守住民生用電底線，但繼續嚴控高耗能、高汙染行業用電。

大陸國家電網28日召開「保障供電緊急電視電話會議」，公司董事長辛保安指出，今年以來，面對用電需求快速增長、電煤供應持續緊張、主要流域來水偏枯、暴雨洪澇災害頻發等挑戰，公司採取一系列措施，克服種種困難，確保了大電網安全和電力平穩有序供應。

但他話鋒一轉，坦言進入9月份，受「多種因素疊加影響」，電力供需形勢面臨著新的考驗和挑戰，對公司做好供電保障工作提出了新的更高要求。

辛保安提到六個方面，包括扛起電力保供責任、守住大電網安全生命線、加大電網跨區跨省資源調配力度、守住民生用電底線、營造良好供用電環境、做好大陸國慶保電與迎峰度冬準備工作等。

辛保安說，會切實保障民生、公共服務和重要用戶用電。但對於被官方點名的高耗能、高汙染、高排放等重點行業，他說會嚴控用電，配合政府完善有序用電方案並推動落實，引導用戶合理「錯峰」、「避峰」。

生命線 國慶 限電

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