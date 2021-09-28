人行行長易綱：中國經濟潛在增速為5%到6%

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱28日在人行主管刊物《金融研究》上，刊文表示中國的經濟潛在增速仍有望維持在5%到6%的區間，有條件實施正常貨幣政策。他表示，中國將盡可能地延長實施正常貨幣政策的時間，目前不需要實施資產購買操作。

《金融研究》是人行、中國金融學會主辦的出版物，人行28日在官方網站上，公開易綱撰文全文。易綱首先表示，經過30多年的持續推進，大陸的利率市場化改革取得顯著成效，已形成比較完整的市場化利率體系，收益率曲線也趨於成熟，為發揮好利率對宏觀經濟運行的重要調節功能創造了有利條件。

易綱接著一一介紹，中國大陸在市場化利率體系中，最重要的政策工具，如公開市場操作、常備借貸便利（SLF）利率、中期借貸便利（MLF）利率、貸款市場報價利率（LPR）、存款準備金利率、上海銀行間同業拆放利率（Shibor）等。

在談到美國國債市場規模超過28兆美元、中國國債市場存量為人民幣21兆元，以及10年期以上國債換手率遠低於美國等的差異上，易綱表示，資產購買工具不屬於常規貨幣政策工具，而是央行在市場出現問題時的被迫選擇。

他說，央行長期實施資產購買操作會產生危害市場功能、財政赤字貨幣化、損害央行聲譽、模糊央行解決市場失靈和貨幣政策立場之間的界限、引發道德風險等諸多問題。

對於未來展望，易綱說，當前全球主要發達經濟體的利率長期趨於下降，一些經濟體的政策利率已接近於零利率甚至負利率。

他表示，中國的經濟潛在增速仍有望維持在5%到6%的區間，有條件實施正常貨幣政策，收益率曲線也可保持正常的、向上傾斜的形態。易綱說，中國將盡可能地延長實施正常貨幣政策的時間，目前不需要實施資產購買操作。

易綱還表示，利率市場化既要「放得開」也要「形得成」，認為，當前大陸市場化利率改革矛盾，主要在「形得成」方面存在障礙，預告政策重點將放在關注監管套利、金融市場不成熟等造成的市場分割，以及融資平台預算軟約束、存款無序競爭等財政金融體制問題。

易綱說，下一階段，人行要繼續加強監管、優化營商環境、硬化預算約束、化解金融風險，為進一步深化利率市場化改革提供更有利條件。