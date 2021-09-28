企業成本居高不下 陸8月工業利潤年增10.1%創新低

大陸國家統計局28日公布數據顯示，8月大陸工業企業利潤年增10.1%，比7月回落6.3個百分點，降至去年10月以來最低水準，高技術和消費品製造業利潤增速均進一步放緩。不過，大宗商品價格居於高位，帶動採礦業和原物料製造業利潤保持較高增速。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，大陸局部地區仍有散發疫情，大宗商品價格整體高位運行、國際物流成本較高、晶片短缺等問題仍在推高企業成本，企業利潤持續穩定恢復面臨較多挑戰。

1到8月，工業企業實現利潤年增長49.5%，比2019年1到8月增長42.9%，比1到7月回落0.7個百分點。

從企業類型來看，大陸國有企業利潤增速最高，私營企業最低。1到8月，國有控股企業實現利潤總額人民幣1兆7748.5億元，年增86.9%；股份制企業利潤總額人民幣3兆9792.4億元，增長54.9%；外商及港澳台商投資企業利潤總額人民幣1兆5139.3億元，增長37.5%；私營企業利潤總額人民幣1兆6429.6億元，增長34.4%。

數據指出，1到8月大陸41個工業大類行業中，37個行業利潤總額較去年同期呈現增長，一個行業轉虧為盈，一個行業持平，兩個行業下降。

8月分，大陸採礦業、原物料製造業利潤分別年增長1.84倍、39.6%，具體來看，煤炭行業利潤年增長2.41倍，油氣開採行業利潤年增長2.57倍，有色、化工行業利潤分別增長98.9%、66.5%。但高技術製造業利潤8月年增長17.5%，遠低於7月的37.9%和上半年的62%。

受新冠疫苗需求持續旺盛帶動，醫藥製造業利潤8月單月年增長70.5%。而消費品製造業利潤增速進一步放緩，8月年增長14.4%，7月為18.6%、上半年為38.6%。

朱虹表示，接下來要抓好常態化疫情防控工作，深化供給側結構性改革，落實落細大宗商品保供穩價、減稅降費、金融服務實體經濟等一系列政策措施，大力推動科技創新。