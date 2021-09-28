頂34度高溫 廣西一縣城要求「禁開冷氣」省電

繼日前廣東倡議全省各級黨政機關、事業單位帶頭「綠色辦公」，3樓以下不搭電梯後，中國大陸又有一地區政府也要求政府辦公場所「共體時艱」。廣西河池市羅城縣27日公告，由於所有工業用戶均停電停產後，縣內用電仍超標，要求全縣辦公場所近期禁止使用空調，限電範圍也將擴大到居民、商業用戶。

據大陸廣西壯族自治區河池市羅城縣天氣預報顯示，9月27日至29日三天，該縣最高氣溫將達到34℃，往後一周內，最高溫也在31℃到33℃之間，最低均溫則為23℃。

羅城縣政府27日發布通知的開頭就坦言，9月27日至9月30日，上級分配該縣用電指標僅有3.1萬千瓦，供電形勢十分嚴峻。

通知進一步表示，羅城境內所有工業用戶均停電停產後，縣內仍嚴重超負荷用電，為確保電網安全運行，根據上級要求，羅城供電局將計劃對10kV（千伏）線路輪流拉閘限電，限電範圍將擴大到居民、商業等用戶。

除此之外，為積極應對用電緊張，通知要求近期全縣機關企事業單位、行政村辦公場所禁止使用空調。縣政府督查室將為此組織專向督察，違反者必須作出書面說明。

據《澎湃新聞》報導，該通知已經被廣西河池市羅城縣政府證實屬實，網傳通知上也蓋有縣政府辦公室的紅章。