北京也停電了！大陸國家電網解釋：常規檢修

大陸的限電、停電風波也蔓延到首都！據大陸近日網傳的計畫停電安排訊息顯示，9月28日到10月8日，北京部分地區將計劃停電，涉及東城區供電局、朝陽供電局、海淀供電局、通州供電局、門頭溝供電局、房山供電局等。大陸國家電網北京電力28日解釋，這是常規的檢修和電網升級改造，並非限電，強調首都電網供應充足。

《界面新聞》報導，就停電原因，媒體致電大陸國家電網客服時，對方第一時間回應稱，「電價格居高不下，導致發電廠出力下降，供需形勢緊張」，還表示「國家電網將堅決落實國家要求，積極應對近期電煤緊張導致的電量缺口。」

該報導稱，北京地區涉及的停電為計劃停電，計劃停電是指因為某種原因，可能造成某地區範圍內電力線路供電中斷。

在訊息發酵後，大陸國家電網北京電力28日發布統一回應，否認媒體報導「電力緊張」的說法和相關「不實」的網路訊息。

北京電力指出，網路傳播的計畫停電安排，源於電力公司對9月27日到10月3日，一周的計劃檢修所做的社會公告。北京電力澄清，計劃檢修是電網公司一項常規工作，目的主要是進行設備日常檢修運維和電網升級改造，確保首都電網安全可靠運行。

大陸國家電網北京電力還強調，目前，首都電網供應充足，平穩有序，可確保滿足全市用電需求。

事實上，由於大陸多省響應「能耗雙控」，力爭有序達到當局所制定的碳排放目標，於8月以來陸續對重點企業限電、限產，甚至影響民生用電，引起各界高度關注。

據不完全統計，目前大陸已有遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、山東、青海、廣西、寧夏、重慶、湖南、廣東、福建、雲南、安徽、內蒙古、四川、貴州等18個省份，對企業採取限電措施，或曾為保障電網安全，把民生用電也拉閘限電。

日前，另一則名為「9月27日—10月3日上海計畫停電通知」的貼文，也在大陸社交網路上傳播，當時大陸國家電網上海公司也澄清，這是部分區域的計畫停電，為了執行檢修、拉線併網等，不是拉閘限電。