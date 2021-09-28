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陸車企吉利控股成立新公司 進軍高端智慧手機市場

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸車企吉利控股集團董事長李書福成立新公司進軍手機業。路透
大陸車企吉利控股集團董事長李書福成立新公司進軍手機業。路透

大陸車企吉利控股集團董事長李書福成立新公司進軍手機業，跨界打造用戶生態鏈。湖北省政府28日表示，由李書福創辦的星紀時代28日與武漢經濟技術開發區簽署戰略合作協議，正式宣布進軍手機領域。

湖北政府新聞辦公室官方微博消息指出，該項目總部落戶武漢經濟技術開發區，定位高端智慧型手機，整合全球技術和資源，服務全球市場。

吉利控股集團表示，李書福布局的手機業務將發揮吉利和富豪汽車（Volvo）生態圈在設計、研發、高端智慧製造、產業鏈管理等領域經驗，以及正在建設的時空道宇低軌衛星網等全球化布局優勢，同時在汽車智慧化、軟體能力建設、科技化轉型等方面相互賦能，實現超級協作。

李書福表示，未來跨界打造用戶生態鏈，依法構建企業護城河已成大趨勢，手機可以連接車聯網、衛星互聯網，打造豐富的消費場景，做強生態圈。

他指出，手機既能讓用戶盡快分享創新成果，又能把安全、可靠的一部分成果轉移到汽車中應用，實現車機和手機軟體技術的緊密互動。

近年來，吉利控股集團加大前瞻科技領域投入，在手機、衛星、飛行汽車方面均有布局。例如，吉利科技集團27日指出，旗下台州星空智聯衛星工廠首台套產品當日正式下線，意味著吉利商業衛星步入批量化生產階段。

開發區 武漢

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