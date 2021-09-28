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「圍牆」倒了 阿里巴巴證實旗下App接入微信支付

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
阿里巴巴28日證實旗下應用程式餓了麼等陸續接入微信支付。路透
阿里巴巴28日證實旗下應用程式餓了麼等陸續接入微信支付。路透

大陸互聯網巨頭阿里巴巴28日證實，旗下應用程式「餓了麼」等已陸續接入微信支付，並表示會繼續與其他平台一起相向而行。

香港經濟日報報導，阿里旗下餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等應用程式均已接入微信支付，淘特、閒魚、盒馬等App也已申請接入微信支付，阿里巴巴確認上述情況屬實。

路透報導，阿里巴巴對此表示，堅信分享、連接和開放是健康數位生態的基礎，「我們會繼續與其他平台一起面向未來，相向而行。」

《香港01》報導，騰訊與阿里巴巴都是大陸互聯網巨頭，所涉及的業務繁多，幾乎可以自成生態。但也由於兩者的競爭性強大，使得兩家公司的業務大多互不相通，例如，騰訊旗下的「微信支付」和阿里巴巴的「支付寶」這兩大主流支付工具競爭性就非常強，因此一般在對方的生態圈中的其他服務一般不會兼容，在網路上因此常有「騰訊系」和「阿里系」之分。

兩大巨頭有望陸續相互開放，有大陸網友開玩笑地說：「這有如推倒『柏林圍牆』。」

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