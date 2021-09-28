大陸貧富差多大？官方公布：基尼係數0.468 仍逾警戒線

正積極推動「共同富裕」的中國大陸，目前貧富差距有多大？大陸國家統計局長寧吉喆表示，中國大陸2020年基尼係數為0.468，比起2008年的最高點0.491，累計已下降0.023。

然而，根據聯合國開發計畫署的標準，基尼係數0.4是所得分配差距的「警戒線」，超過0.4代表貧富兩極分化，容易引起社會階層對立從而導致社會動盪。大陸的基尼係數目前依然偏高。

大陸國務院新聞辦28日上午舉行記者會發布「中國的全面小康」，以3.2萬多字長文闡述中國大陸的全面小康是什麼、又是如何建成的。

大陸國家發展改革委秘書長趙辰昕在記者會上表示，1978年大陸全國居民人均可支配收入僅人民幣171元，到了2020年已經達到3萬2,189元。趙辰昕稱，「這是巨大的變化」。

在被問到大陸當前貧富差距問題時，寧吉喆表示，大陸全面建成小康社會的進程，就是貧困現象不斷減少的過程，也是人民日益富裕起來的進程。

他指出，大陸雖存在貧富差距，但城鄉、地區和不同群體居民收入差距總體上趨於縮小。若按居民收入計算，大陸人均可支配收入基尼係數在2008年達到最高點0.491後，2009年至今呈現波動下降態勢，2020年降至0.468，累計下降0.023。

寧吉喆稱，「十四五」時期（2021年至2025年），大陸將進一步控制和縮小貧富差距，「既要做大蛋糕，又要分好蛋糕」，要堅持發展是第一要務，通過發展經濟、辛勤勞動、擴大就業增加居民收入。

同時堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，提高勞動報酬在初次分配中的比重，健全工資合理增長機制，著力提高低收入群體的收入，擴大中等收入群體；完善按要素分配政策制度，增加中低收入群體的要素收入。

寧吉喆還提出，大陸將完善再分配機制，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度和精準性；發揮第三次分配的作用，發展慈善事業；構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，促進社會公平正義，使全體人民朝「共同富裕」目標邁進。

寧吉喆強調，無論是在初次分配，還是在再分配、三次分配當中，都要發揮好稅收槓桿的作用。