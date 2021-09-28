美限制進口陸太陽能電池板WTO判勝訴 陸嗆「錯誤且危險」

大陸27日抨擊世界貿易組織（WTO）就美國限制從大陸進口太陽能電池板的措施做出的裁決是「錯誤且危險的」。

路透報導，本月早些時候，WTO一個專家組做出了有利於美國的裁決，駁回了大陸的所有四項主張，稱美國的措施並未違反全球貿易規則。大陸上周表示，將就此裁決提出上訴。

根據大陸駐WTO代表團發出的一份聲明指出，在這次非公開會議上，大陸代表對專家組報告中有關大陸產品給美國太陽能行業造成系統性損害的結論深表關切。

聲明表示，「這份專家組報告向世貿組織成員國發出的錯誤且危險的信號將導致保護措施被濫用，進而嚴重破壞基於規則的多邊貿易體系」，且這項裁決可能會鼓勵保護主義。

大陸的上訴並沒有馬上得到回應，因WTO最高爭端解決機構由於沒有足夠的法官，目前處於停擺狀態。美國前總統川普的政府阻止了該機構法官的任命，導致其職能陷入癱瘓。

美國代表在27日的同一場會議上表示，「美國感到失望，儘管有壓倒性證據表明中國的非市場行為造成了破壞性影響，但中國現在仍決定對專家組的報告提出上訴。」

據了解，美國企業投訴大陸太陽能面板傾銷，危及當地工廠生存，華府在2018年向大陸進口太陽能面板產品實施配額制度，超出配額部分須加徵關稅，對此中國就美國相關措施向WTO做出投訴。