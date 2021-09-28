快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

聽新聞
test
0:00 / 0:00

官方將出手？深圳政府正調查恒大旗下理財產品

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
深圳市政府正在調查恒大集團旗下的理財產品公司「恒大財富」。路透
深圳市政府正在調查恒大集團旗下的理財產品公司「恒大財富」。路透

深圳市金融監管機構27日告訴投資者，深圳市政府正在調查大陸房地產巨頭恒大集團旗下的理財產品公司「恒大財富」，這是大陸官方對這家房地產巨頭資金危機展開調查的初步跡象。

路透報導，總部位於深圳的恒大負債3,050億美元（約新台幣8.54兆元），已經出現現金短缺情況，引發市場對其問題可能波及大陸金融體系的擔憂。

隨著流動性危機加劇，恒大集團的財富管理部門本月早前到期未兌付一筆理財產品（WMPs），導致投資者抗議，擔心自己的錢永遠也拿不回來。

一封致投資者的信中指出，深圳市地方金融監管局表示，深圳市政府有關部門已就恒大財富的情況收集公眾意見，正在對該公司的相關問題展開徹底調查，並將敦促中國恒大和恒大財富努力償還投資者債務。這封信是在投資者要求進行調查後發出的。

與中國大陸其它負債累累的企業集團一樣，恒大集團向投資者發行了高收益理財產品，這是大陸一種避開政府貸款限制的流行借款方式。

恒大財富一名銷售經理和投資者表示，包括恒大員工、他們的家人、朋友以及恒大地產的所有者在內，超過8萬人透過恒大購買了理財產品，在過去五年，恒大藉此籌集資金超過人民幣1,000億元（約新台幣4,350億元），拖欠兌付散戶投資者約人民幣400億元（約新台幣1,740億元）。

恒大 深圳 理財

延伸閱讀

恒大風暴延燒 立委促提基金投資黑名單

深圳成第三大城 成都首進超大

惠譽：恆大信用事件對受評級營建企業影響可控

中國恆大危機讓世界看清，中國特色的社會主義缺點

相關新聞

恆大賣盛京銀行持股給國企 變現430億元

中國恆大集團今早公告，旗下子公司出售盛京銀行17.5億股給瀋陽盛京金控投資集團，對價合計人民幣99.93億元（約新台幣4...

缺煤限電為何不用其他能源？ 專家解讀中國電力供應

中國近期的限電波及10多個省份，電煤短缺是供電緊張的主要原因。對於輿論提及為何不用其他能源替補的問題，據表示，火力發電目...

全球最大山姆旗艦店 上海開業

全球最大山姆（Sam’s club，沃爾瑪旗下的高端會員制商店）、大陸首家山姆旗艦店26日在上海外高橋新發展園區開幕營業...

北京信息通信展 焦聚5G行業應用

2021年中國國際信息通信展覽會於9月27日至29日在北京國家會議中心舉行，5G行業應用成為本屆展會的亮點。本屆展會以「...

貧富差距超過警戒線 大陸宣示全面小康

大陸國務院新聞辦公室昨（28）日發布「中國的全面小康」白皮書，以3.2萬多字闡述全面小康發展歷程。大陸國家統計局長寧吉喆...

中共成為數據老大哥 監控統治之網籠罩全球？

不僅中國數位科技巨頭的數據受到監管之威脅，在中國營運的外國企業也難逃。6月中旬《華爾街日報》報導，中共呼籲中國科技巨頭分享數據，並且要掌控在中國經營的美國企業數據，主因中共總書記習近平要約束影響力日益擴張的科技業，並轉而讓其配合中共利用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。