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貴陽工業博覽會 簽約金438億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第二屆貴陽工業博覽會26日在貴陽開幕，共達成簽約項目81個，簽約金額438億元（人民幣，下同），涵蓋了貴州十大工業產業。　　

中新社報導，本屆博覽會參展企業超過500家，以十大工業產業為重點，展示貴州各地區各產業發展的最新技術、最新產品、最新成果，旨在通過政府搭台、企業唱戲，推動貴州工業經濟實現高質量發展。　　

中國工業和信息化部副部長徐曉蘭在致辭中表示，製造業是立國之本、強國之基，2020年中國製造業增加值達到26.59萬億元，佔全球比重接近30%，當前全球科技革命和產業變革日新月異，要加快推進新一代信息技術和製造業融合發展，為製造業高質量發展注入新的動力。　　

中國工程院院士、南京航空航天大學黨委副書記、校長單忠德表示，中國製造業處於世界製造強國第三陣列前列，與德國等發達國家還存在一定差距，要堅持傳統產業轉型升級與發展戰略新興產業並重，加快製造業的智能化、綠色化、高端化升級，推動製造業高質量可持續發展。　　

貴州近年來深入實施工業強省戰略和大數據戰略行動，加快工業互聯網創新發展。

人民幣 院士

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