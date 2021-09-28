豫台經貿洽談會 台企投資50億

9月26日下午，由大陸國台辦、農業農村部、河南省政府主辦，河南省政府台辦、省農業農村廳、省商務廳、駐馬店市政府承辦的2021豫台經貿洽談會兩岸現代農業與鄉村振興專題項目對接活動舉行。天津康農集團、錦藝集團和台灣星期九集團與河南簽署兩個大型投資項目，簽約資金共50億元人民幣。

會議進行了項目推介，重點推薦了駐馬店國際農產品加工園項目及駐馬店市重點涉農業項目，為台胞台企深入瞭解河南特別是駐馬店的發展提供機遇。希望台灣朋友多到駐馬店走一走、看一看，進一步增進瞭解、加强交流，推進合作發展。

活動現場，天津康農集團、錦藝集團和駐馬店國際農產品加工產業園投資發展有限公司簽訂台灣觀光食品產業園項目。台灣星期九集團、河南省國土開發投資有限公司與確山縣政府簽訂台灣農民創業園項目。項目共簽約資金50億元人民幣。

項目簽約結束後，中華海峽兩岸大健康產業發展協會會長王殿華、東方博融資本管理中心董事長蘇文忠分別作了題為「大健康產業助力鄉村振興」「如何構建農業現代化新格局促進鄉村振興」的主旨演講。

本次活動以「促融合、謀發展，助推鄉村振興」為主題，深入貫徹大陸鄉村振興戰略部署，搶抓「中部崛起」戰略機遇，通過「展會搭建平台、項目推介」，著力打造台灣觀光食品產業園和台灣農民創業園項目平台，為台胞台商在農林領域投資提供新的發展機遇，把大陸對台「農林22條措施」、河南省「農林32條實施意見」落到實處。通過發揮駐馬店農業大市優勢和台灣精緻高效農業的精準對接，實現豫台兩地在產業、市場、科技等方面的交流與合作，以此促進兩地在農業領域的深度融合，讓更多的台灣和河南兩地民眾受惠，實現互利共贏，真正增强台灣和大陸兩地群眾的獲得感。

大陸國台辦經濟局二級巡視員、全國台企聯常務副會長涂雄，全國台企聯常務副會長林易陞，河南省農業農村廳總農藝師楊玉璞，駐馬店市副市長何晞出席會議並致詞。