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台灣技術 打響信陽烏龍茶名號

聯合報 / 特派記者賴錦宏／河南報導
過去信陽人喝茶，只喝清明前的雨前毛尖。盛德來致力信陽夏、秋茶深加工，將過去荒廢的夏秋季茶青葉變廢為寶，創建「信陽烏龍茶」系列。記者賴錦宏/攝影
過去信陽人喝茶，只喝清明前的雨前毛尖。盛德來致力信陽夏、秋茶深加工，將過去荒廢的夏秋季茶青葉變廢為寶，創建「信陽烏龍茶」系列。記者賴錦宏/攝影

成立於2019年台資企業河南信陽盛德來茶葉發展公司，把信陽毛尖茶，轉變成「信陽烏龍茶」。把過去當地人不使用的夏茶、秋茶，以台灣技術製成烏龍茶，獨家的技術和投資眼光，不僅在很短時間內壯大、外銷，還帶動一千多戶農民脫貧，已成為當地模範企業。

盛德來董事長傅偉表示，過去信陽人喝茶，只喝清明前的雨前毛尖。該公司進駐後，致力信陽夏、秋茶深加工技術項目發展，並獨家首創以霧栗香為品牌的「信陽烏龍茶」系列。將過去荒廢的夏秋季茶青葉變廢為寶，引進台灣烏龍茶生產線，邀台灣四位製茶大師，借鑒台灣凍頂烏龍茶生產工藝，歷時三年研發出獨特的「信陽烏龍」。

信陽烏龍茶香氣清香、茶湯明亮、嫩香回甘，因信陽烏龍沖泡後散發出的氤氳栗香，故取名為霧栗香。目前已銷台灣、日本各地等，成為信陽毛尖、信陽紅之外的另一張信陽名片。

傅偉表示，公司總部設在廣州，是由南投縣、台中市茶商組成名叫加旺來。主要市場在台灣、日本、俄羅斯和南美。百分之五十返銷台灣，百分之卅銷往日本。

傅偉表示，信陽茶廠主要做高端茶。依托台灣的資源，出口歐美，歐美市場還是認可台灣的茶葉，換成台灣品牌，價格立刻就不同了。

傅偉指出，盛德來也做飲料茶市場。如統一、康師傅。像統一，每年的茶葉採購量約為五萬噸，而信陽盛德來目前每年生產才一千噸，八成外銷，僅百分之十五可供應飲料茶市場。

傅偉表示，盛德來銷回台灣的有兩種，一種是高端茶每台斤在四百至六百元新台幣；飲料茶則是一百五十元一台斤。在大陸內銷則是每台斤五十至二百元之間。另外，還開發茶葉香皂、茶葉精油、面膜、茶酒系列，茶葉的生物科技，是在台中研發，在大陸市場銷售。

目前奶茶市場，大陸需求量大。該公司把台灣中端的茶引進大陸，被喜茶、奈雪這些手搖茶飲使用，在奶茶中走高端路線，每一斤都在八十至一百元人民幣之間；但像台商品牌，如一點點，許多都走低端路線，多依托大陸國內生產的茶業。

傅偉認為，大陸茶飲至少還有五年的良好發展前景，每年對茶葉的採購額最少有五十億元人民幣。大陸茶飲市場每年達百分之四十以上的增長，發展潛力可觀。

茶葉

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