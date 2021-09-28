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康明斯氫能總部 落地臨港

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海自貿區臨港新片區管委會與康明斯（中國）投資有限公司27日簽署投資協議，共同推動康明斯氫能中國總部落地臨港。　　

中新社報導，該項目將打造康明斯氫能中國區總部、新能源研發中心及製造基地，涵蓋電解水製氫裝備電堆、燃料電池發動機及其核心零部件、高壓儲氫瓶系統等業務。該項目計畫實現產值100億元（人民幣，下同），構築康明斯在華氫能全產業價值鏈版圖。　　

根據協議，康明斯將在臨港設立氫能中國區總部及氫能中國區研發中心總部的雙總部規畫，項目一期按計畫將於2022年底投產使用。

氫能總部一期將包括兩大製造中心，覆蓋電解水製氫裝備電堆製造中心，以及燃料電池發動機及其核心零部件製造中心。項目二期將引進高壓儲氫瓶及系統業務和康明斯新能源供應鏈中心。

上海自貿區臨港新片區管委會主任朱芝松表示，康明斯氫能中國總部項目是臨港新片區首個集研發、製造、貿易、供應鏈為一體的世界500強總部項目，對中國加快氫燃料電池汽車產業國際化發展，都具有重要作用。

康明斯中國區董事長石內森當日表示，作為世界一流的自貿區，臨港新片區規畫了宏偉的氫能產業藍圖，為入駐企業打造了強大而充滿活力的環境。

上海自貿區 人民幣

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