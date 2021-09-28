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陸汽車銷售 有望正增長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸商務部日前在新聞發布會上表示，預計今年全年的汽車銷售有望實現正增長，扭轉連續三年持續下滑的局面。　　

中新社報導，商務部26日公布的數據顯示，今年前8月中國新車銷量實現了較快增長。1-8月新車銷售1655.6萬輛，同比增長13.7%，比2019年同期增長2.8%。　一是新能源汽車銷量大幅增長。1-8月銷售179.9萬輛，同比增長1.9倍，占新車銷量比重首次接近11%，8月銷量繼續刷新單月歷史銷售紀錄。　　

二手車交易持續活躍，1-8月二手車交易量超過了1139萬輛，同比增長40.4%，比2019年同期增長22.8%。8月二手車與新車月度交易量之比達到0.83，創歷史新高。商務部表示，在跨省通辦政策推動下，二手車異地交易更加活躍。據有關方面統計，異地交易量占比由30%提高到60%。　　

三是老舊機動車加速報廢淘汰。1-8月報廢機動車回收量達到183萬輛，同比增長36.8%，比2019年同期增長25.5%。

商務部有關負責人表示，中國月度新車銷量從5月開始連續4個月負增長，8月分降幅比上個月擴大了5.9個百分點。針對該數據的變化，商務部提供了三個分析角度。從統計的角度看，去年同期大陸國內新冠疫情得到良好控制，中國及時出台了促進汽車消費的政策措施，汽車消費需求得到集中釋放，同比基數明顯抬升。　

從供需的角度看，受今年8月疫情多點散發、汽車芯片緊張狀況仍未根本緩解等多種因素影響，部分熱銷車型、汽車零部件生產供應和消費需求都有所放緩。　　

從發展趨勢的角度看，中國汽車市場經過連續多年的快速增長，受環保、交通、安全、收入等因素影響，逐步進入平穩發展期。綜合研判，預計今年全年的汽車銷售有望實現正增長，扭轉連續三年持續下滑的局面。

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