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全球最大山姆旗艦店 上海開業

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
全球最大山姆會員商店、中國首家山姆旗艦店26日在上海外高橋開門迎客。（中新社）
全球最大山姆會員商店、中國首家山姆旗艦店26日在上海外高橋開門迎客。（中新社）

全球最大山姆（Sam’s club，沃爾瑪旗下的高端會員制商店）、大陸首家山姆旗艦店26日在上海外高橋新發展園區開幕營業，這是山姆在中國運營的最大獨棟建築，建築總體量約7萬平方公尺。

上海新聞晨報報導，上海國際消費中心城市建設又添「新航母」，同時外高橋也增添了引領國內消費的新引擎。店內的亮點包括1.5米高的薯片、4.5公斤重的巧克力…！

全球最大山姆為何選擇落地上海、選址浦東外高橋，沃爾瑪中國總裁及首席執行官朱曉靜直言山姆自2010年進駐上海以來，十多年間已充分見證了上海整個零售環境和消費能力，而此次建設過程的速度更令她印象深刻：「從簽約到開工只用了78天，這一次從開工到開業只用了16個月，這是山姆中國歷史上最快的速度，我們稱之為山姆的外高橋加速度」。

報導稱，山姆項目創造諸多「奇蹟」，是在疫情、颱風等諸多不利因素，面對專案體量大、工期緊、協調主體多等諸多困難下所創造的。

山姆中國旗艦店總建築體量約7萬平方米，涵蓋餐飲、娛樂、生活及教育等領域，這是全球最大的山姆，同時也創造了山姆在中國具有最多新品、最豐富的體驗區、最大的餐吧、最大智能停車場多個「山姆之最」。

如此大體量的項目，項目開工到落成使用僅用了16個月。而通常情況下，國內同等規模商業綜合體開工到開業至少需要24個月，山姆在中國的其他專案也需要2-3年。

報導稱，上海外高橋是中國第一個保稅區、第一個自貿試驗區的起航地，也是目前大陸國內經濟規模最大、業務功能最豐富的海關特殊監管區域，外高橋保稅區得益於一系列的創新和國際貿易功能的提升，今年1～8月分，區域投資企業完成商品銷售額14470億元，同比增長30.0%，比2019年同期增長33.6%；完成進出口額7285.1億元，增長14.7%，比2019年同期增長16.5%。

上海外高橋集團股份有限公司總經理俞勇表示，此次山姆旗艦店的落成，正是為外高橋整個消費品的零售和推廣補上了濃墨重彩的一筆，經過多年的發展，外高橋已經集聚了一批從事消費品進口、配送、分撥的企業群。

他說，外高橋將繼續發揚自貿區投資和貿易便利化的優勢，發揮整個進口貿易創新示範區的優勢，在全球優選精品、國內優選原產貨品上，形成進出口商品的集散中心。

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