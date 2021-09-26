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特斯拉馬斯克承諾 將擴大投資中國大陸

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克26日向北京方面保證，將致力在大陸投資與擴張。網路照片
特斯拉執行長馬斯克26日向北京方面保證，將致力在大陸投資與擴張。網路照片

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克26日向北京方面承諾，在前所未見的經濟動盪背景下，特斯拉將致力於在大陸投資與擴張。

另據路透引述消息人士報導，儘管全球半導體短缺，特斯拉上海廠今年1-9月將生產3萬輛車，第3季的季底為交車高峰。特斯拉上海廠為大陸本地以及德國、日本等國際市場生產Model 3轎車和Model Y休旅車。根據中國大陸乘用車協會（CPCA）的數據，特斯拉上海廠1-8月已出貨約24萬輛汽車，其中許多出口至海外。特斯拉尚未公布該工廠生產的細節。

馬斯克在中國大陸世界互聯網大會的開幕式上透過視訊發表談話說：「在特斯拉，我們很高興看到發布了一系列法律與規定以強化資料管理。」 「特斯拉已在中國建立一座資料中心，把我們在本地事業所產生的生產、銷售、服務和充電等所有資料在地化。」

他首次具體說明要在中國大陸儲存這類資訊，「資料保護不僅是一個公司要面對的問題，也應該是所有行業參與者的共同努力」。

這是馬斯克在十天內第二度稱讚中國大陸是「數位位全球領導者」。他說，特斯拉將繼續擴大對中國大陸的投資，並「希望為打造一個分享利益、責任及治理的數位化未來做出貢獻」。

英特爾公司執行長基辛格和今年夏季甫就任高通執行長的艾蒙（Cristiano Amon）也遠端與會，阿里巴巴小米等大陸科技巨人也參與此次活動。世界互聯網大會自2014年在烏鎮舉辦迄今已有八屆。

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