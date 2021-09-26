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晶圓代工恐供過於求？業內稱廠家擴產前已確認訂單

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集微網消息，隨著各大晶圓代工廠大舉擴產、部分終端需求傳來雜音，市場開始憂慮代工產能是否供過於求。（美聯社）
集微網消息，隨著各大晶圓代工廠大舉擴產、部分終端需求傳來雜音，市場開始憂慮代工產能是否供過於求。（美聯社）

來源：AFP

集微網消息，隨著各大晶圓代工廠大舉擴產、部分終端需求傳來雜音，市場開始憂慮代工產能是否供過於求，但業內人士指出，大廠都是在確定客戶真正需求後，才一起合作擴產，從而避免最終無人買單的侷面。

據《經濟日報》報導，業內分析認為，就先進制程來看，代工廠只要有一兩個指標客戶年出貨超過上億個晶片規模就能回本，台積電、三星都積極建立與客戶長期合作關系，其中台積電先進制程客戶產品線超過百種，投片半年就可回收成本。

而二線廠商如聯電，其上半年宣佈，擴充旗下南科12英寸廠Fab 12A P6廠區産能，同樣也由客戶以議定價格預先支付訂金的方式，取得該廠區産能。業內指出，這種方式可確保未來新廠産能開出後訂單無虞，避免産能閑置問題，客戶也可取得穩定晶圓供應。

台積電 南科

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