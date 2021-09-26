聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國科研人員研發出新型快充鋰電池 5分鍾充滿

集微網 / 集微網

集微網報道 在近日擧行的2021中關村論壇上，北京低碳清潔能源研究院院長衛昶在接受採訪時表示，北京低碳院的研究人員自主研發了一款新型快充鋰電池，可以在5分鍾內充好電。

這種新型鋰電池可以應用於兩輪電動車、新能源汽車等，目前這款産品還在試用堦段，已經搭載於兩輪電動車進行測試。

據了解，制約鋰電池充電速度的主要瓶頸在於負極材料，快充時容易造成結搆膨脹或者生成枝晶，造成壽命下降。此外，充電時的發熱也是一大挑戰，需要從結搆上降低內阻。

針對許多人誤認爲氫能源不安全的問題，衛昶還解釋稱：氫氣衹能在特定濃度區間可以爆炸，因此安全性是有保障的。豐田汽車對氫能源汽車做過非常全面的評估，結果顯示氫能源汽車在駕駛過程中沒有安全問題。

北京 爆炸 豐田

延伸閱讀

車輛中心銲接CAE分析技術 應用於電動車、儲能產業

柚子吃完皮別丟 4步驟成為防蚊液

習近平陝西考察 促能源產業走綠色低碳道路

鋰電池過充起火！電動機車充電近12小時釀災

相關新聞

陸最強民企 華為蟬聯寶座

2021中國企業500強榜單昨（25）日公布，今年500強企業，製造業占了一半有249家；入圍門檻是營業收入平均人民幣（...

陸嚴管加密幣 美前財長同調

中國大陸是全世界最大的虛擬貨幣市場之一，該市場對於比特幣的價格波動影響非常大，但是隨著大陸政府持續打壓虛擬貨幣，不斷祭出...

中國科研人員研發出新型快充鋰電池 5分鍾充滿

集微網報道 在近日擧行的2021中關村論壇上，北京低碳清潔能源研究院院長衛昶在接受採訪時表示，北京低碳院的研究人員自主研發了一款新型快充鋰電池，可以在5分鍾內充好電。 這種新型鋰電池可以應用於兩輪電

大陸PMI 9月30日揭曉 恐跌破榮枯線

大陸國家統計局和物流與採購聯合會（CFLP）9月30日將聯合公布宏觀經濟先行指標─9月官方製造業採購經理人指數（PMI）...

深圳再現千人搶房怪象

大陸一再加碼房地產調控，深圳樓市陷入慘淡；不過，9月24日四個新建案齊開，共推近2,000套新房，吸引逾4,300人認購...

美再啟關稅戰線 劍指稀土

美國商務部24日宣布對釹鐵硼永磁（釹磁鐵）進口啟動232調查，這是美國總統拜登上任以來，對進口產品是否損害美國國家安全的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。