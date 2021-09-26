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中國科研人員研發出新型快充鋰電池 5分鍾充滿
集微網報道 在近日擧行的2021中關村論壇上，北京低碳清潔能源研究院院長衛昶在接受採訪時表示，北京低碳院的研究人員自主研發了一款新型快充鋰電池，可以在5分鍾內充好電。
這種新型鋰電池可以應用於兩輪電動車、新能源汽車等，目前這款産品還在試用堦段，已經搭載於兩輪電動車進行測試。
據了解，制約鋰電池充電速度的主要瓶頸在於負極材料，快充時容易造成結搆膨脹或者生成枝晶，造成壽命下降。此外，充電時的發熱也是一大挑戰，需要從結搆上降低內阻。
針對許多人誤認爲氫能源不安全的問題，衛昶還解釋稱：氫氣衹能在特定濃度區間可以爆炸，因此安全性是有保障的。豐田汽車對氫能源汽車做過非常全面的評估，結果顯示氫能源汽車在駕駛過程中沒有安全問題。
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