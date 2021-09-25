大陸定調：比特幣等虛擬貨幣相關業務均屬非法金融活動

大陸官方明確定調，比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，「一律嚴格禁止，堅決依法取締」；境外虛擬貨幣交易所通過網路向中國大陸境內居民提供服務，同樣屬於非法金融活動。

大陸官方展現徹底斬除虛擬貨幣相關產業鏈的決心。中國人民銀行（大陸央行）24日發布「關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知」，宣示北京當局前述對於虛擬貨幣的最新立場。

此外，大陸國家發展和改革委員會24日也發布「關於整治虛擬貨幣『挖礦』活動的通知」，將虛擬貨幣「挖礦」列為「淘汰類」產業，嚴格限制其用電並將逐步淘汰現有企業。

大陸央行周五傍晚發布的這份「通知」指出，「近期，虛擬貨幣交易炒作活動抬頭，擾亂經濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴重危害人民群眾財產安全」。

「為進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險，切實維護國家安全和社會穩定」，中國人民銀行會同最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等共計十個部門，根據相關規定連袂發布這份「通知」。

「通知」定調，具有非貨幣當局發行、使用加密技術、分布式帳戶或類似技術、以數位化形式存在等特點的虛擬貨幣，如比特幣、以太幣等，包括泰達幣等所謂「穩定幣」，均不具有與法定貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場上流通。

「通知」明確指出，虛擬貨幣兌換、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供撮合服務、代幣發行融資，以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務全部屬於非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締；境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向中國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。

「通知」稱，將建立部門協同、中央和地方聯動的常態化工作機制，依法取締打擊虛擬貨幣相關非法金融活動，同時將加強對虛擬貨幣交易炒作風險的監測預警。

大陸金融管理部門、網信部門、電信主管部門、公安部門、市場監管部門也將密切協作，從切斷支付渠道、依法處置相關網站和行動應用程式、加強相關市場主體登記和廣告管理等作為，全方位防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險。