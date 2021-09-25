大陸整治動畫 「鹹蛋超人」被指暴力慘遭全面下架

北京當局最新監管行動瞄準動畫。大陸國家廣播電視總局宣布，堅決抵制含有暴力血腥等不良情節和畫面的動畫片播出。頗受中國大陸大小朋友歡迎的日本動畫「鹹蛋超人」（Ultraman Tiga，大陸譯為「迪迦奧特曼」）則傳出，已在大陸遭全面下架。

大陸國家廣播電視總局24日深夜發布一份公告稱，「廣電總局網絡視聽節目管理負責同志表示，支持符合條件的互聯網視聽節目服務機構依法依規製作、引進、播出內容健康向上、弘揚真善美的優秀動畫片，堅決抵制含有暴力血腥、低俗色情等不良情節和畫面的動畫片上網播出」。

公告稱，「兒童和青少年是動畫片的主要受眾群體，各互聯網視聽節目服務機構應辦好『兒童頻道』、『青少專區』，進一步規範節目內容、優化節目編排，為青少年健康成長營造良好的網絡視聽空間」。

河南廣播電視台旗下新媒體《大象新聞》24日晚間則報導，深受大陸小朋友喜愛的日本動畫「迪迦奧特曼」在騰訊視頻、愛奇藝、優酷、B站等多個平台已無法播放，網友推測是因家長舉報其內容太過暴力，導致「迪迦奧特曼」遭全網下架。

報導稱，「迪迦奧特曼」於1996年在日本上映，引進中國大陸後受到廣大孩童與青少年喜愛，可說是「一代人的記憶」，劇中一些動作和台詞甚至被不少孩童在現實生活中模仿。

一名家長就表示，今年上半年接到幼兒園班主任電話，指稱他的孩子在幼兒園裡動手打了其他小朋友。事後了解，原來是小朋友們一起扮演「奧特曼」，孩子把班裡其他小朋友當成怪獸給打了。他從此就不再讓孩子看奧特曼系列動畫。

但不少大陸網友則有不同看法。一名「90後」就告訴大象新聞，「我就是從小看『迪迦奧特曼』長大的，我覺得挺正能量的，可以教孩子保護弱者，做個善良的人。」他現在偶爾還會看「奧特曼」系列動畫回憶童年，因此不希望「迪迦奧特曼」被下架。

大象新聞指出，除「迪迦奧特曼」，包括「成神之日」等多部動畫也傳出遭到下架，不少網友對此表示不解。有網友就說，「小孩變得暴力是因為看了奧特曼，按這個邏輯往外推，下架奧特曼後，過幾代世界就不會有戰爭了？」

還有人表示，「佩服！柯南是不是也快下線了啊？哪些電視劇親熱床戲為啥沒人舉報呢？」

一名網友則嘲諷，「應該把孩子全都關在無菌保溫箱裡，這樣就不會受傷害了。模仿是孩子的天性，關鍵在於家長怎麼引導，而不是這不行那也不行。打架是不好，但是打擊罪惡，才能守護善良，這才是應該給孩子們的價值觀。」