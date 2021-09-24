213家遊戲企業發起「反沉迷打機」公約 承諾強化責任

大陸中國音像與數位出版協會發起《網路遊戲行業防沉迷自律公約》，要求遊戲企業認真制定具體執行方案和實施細則，做好各項防沉迷工作，騰訊、網易、華為等213家遊戲公司應邀參與聯合發起公約。

據21世紀經濟報導，公約開宗明義提到，「遊戲企業要提高政治站位、強化責任擔當，充分認識加強遊戲防沉迷工作的重要性和緊迫性」，並要「要認真制定具體執行方案和實施細則，全力做好各項防沉迷工作」，及實行「一把手」責任制。

公約也要求落實實名認證，以達到「精準識別用戶」，如「在下載、購買等環節必須嚴格執行身份實名認證」，也要「要積極探索運用人臉識別等手段強化用戶識別的精準度」。

公約也要求公司嚴守「內容安全底線」，堅決禁止政治有害、虛無歷史等違法違規內容，也要建立道德品行的審核標準，「不得邀請違法、失德藝人代言廣告」。