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海航陳峰譚向東涉犯罪 被執行強制措施

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
海航集團董事長陳峰。圖／取自搜狐財經
海航集團董事長陳峰。圖／取自搜狐財經

海航集團官方微信24日發布公告，接到海南公安機關通知，海航集團董事長陳峰、首席執行官譚向東因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施。

海航集團表示，公司及成員企業運轉穩定有序，破產重整工作依法順利推進，生產經營不受任何影響。

海航官網顯示，陳峰是海航集團創始人，現擔任海航集團有限公司董事長，曾在中國民航局與國家空中交通管制局擔任職務，同時也曾是海南省省長的航空事務助理。

譚向東則是自2001年起擔任海航集團董事會董事，2020年起擔任海航集團董事會董事兼首席執行官。

海航集團官微18日發布，海南省海航集團聯合工作組組長、海航集團黨委書記顧剛在海航安全生產經營例會上表示，海航集團重整完成後海航將拆分為四個完全獨立營運的板塊：航空板塊、機場板塊、金融板塊、商業及其他板塊，各自由新的實控人股東帶領前行。

顧剛還向數千名員工透露，重整後老股東團隊及慈航基金會在海航集團及成員企業權益將全部清零，不再擁有相關股權。

先前海航集團於12日發佈相關破產重整戰投招募結果，確定遼寧方大集團為海南航空戰略投資者，海南省發展控股為海航基礎戰略投資者。公告顯示分別將於9月27日到30日召開破產重整各程序第二次債權人會議。

顧剛在例會中強調，距離二債會的召開不足十天，目前集團破產重整已進入最後衝刺階段。

海航集團官方發布公告，接到海南公安機關通知，海航集團董事長陳峰、首席執行官譚向東因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施。海航集團官方微信截圖
海航集團官方發布公告，接到海南公安機關通知，海航集團董事長陳峰、首席執行官譚向東因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施。海航集團官方微信截圖

板塊 破產

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