上海美商調查 77.1%去年實現盈利

上海美國商會聯合普華永道（中國）23日發佈「2021年中國商業環境調查」報告顯示，近六成受訪上海美國商會會員企業預計其2021年在華投資量將高於2020年，同比飈升超過30個百分點。此外，高達77.1%的受訪美資企業在2020年實現了盈利。

中新社報導，本次調查共收到來自338位上海美國商會會員企業代表的回復，這些美資企業遍佈中國各地。調查內容涵蓋了經營業績、業務前景、投資計劃、運營挑戰、人員規模以及經貿政策等一系列話題。

據調查，59.5%的受訪企業預計其2021年在華投資量將高於2020年水平，這一比例同比大幅上升30.9個百分點；77.1%的受訪企業在2020年實現盈利，與近年同期水平基本持平；82.2%的受訪企業預計其2021年營收將較去年實現增長；69.7%的受訪企業預計未來三到五年內，其在華營收增長將趕超全球其他市場表現。

去年疫情爆發後，曾有預測認為美資在華企業將重新佈局生產線／供應鏈，或將（部分）在華生產活動／供應鏈遷至海外地區，然本次調查報告並未證實這說法。

在125家在華從事製造業的受訪美資企業中，72%的企業在未來三年內並無將任何生產遷出中國的計畫。在其餘28%確有轉移生產計畫的企業之中，僅有兩家企業（佔比為1.6%）打算在未來三年內轉移全部生產活動。調查同時顯示，無任何企業計畫將其在中國的生產活動轉移回美國。

上海美國商會會長季愷文（KerGibbs）表示，中國的商業環境在去年疫情受到控制後迅速復甦。然而，疫情蔓延所帶來的部分影響仍在延續，比如受訪會員企業的正常運營依然受到員工出入境限制的困擾。總體來說，會員企業在華業務的表現優異。

普華永道中國美國跨國企業業務部主管合夥人原遵華補充道：對於許多對中國市場未來發展持樂觀態度的在華美國公司來說，制定全面合理的中國戰略仍然是他們的首要任務。隨著2021年預期投資規模的增加，他們也預計將有更多的企業集中通過優先投資銷售和營銷以及數字技術行業，來贏得中國消費者的青睞。