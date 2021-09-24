聽新聞
test
0:00 / 0:00

中移動十四五目標 5G覆蓋行政村

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
第八屆世界互聯網大會將在9月26日至28日，於浙江烏鎮開幕，烏鎮各大場館已準備就序。（中新社）
第八屆世界互聯網大會將在9月26日至28日，於浙江烏鎮開幕，烏鎮各大場館已準備就序。（中新社）

中國移動23日發佈「數智鄉村振興計劃」白皮書，提出「十四五」期末基本實現行政村5G網絡覆蓋。白皮書公佈了中國移動「十四五」期間，全面推進鄉村振興的戰略目標和行動計劃。　　

中新社報導，「十四五」期間，中國移動將充分發揮網絡、技術、數據等優勢，加快實施「七大鄉村數智化工程」，圍繞鄉村新基建、產業、治理、教育、醫療、文化和金融等方面，積極推進數智鄉村建設，助力提升農業農村現代化水平。　　

在鄉村數智化新基建工程方面，中國移動在保持全國行政村寬帶網絡覆蓋率98%的基礎上，「十四五」基本實現全國行政村5G網絡覆蓋；將持續完善鄉村地區物聯網建設，按需建設NB-IoT物聯網；有序推進農村家庭寬帶網絡建設，在有條件、有需求的鄉鎮農村建設千兆寬帶。　　

白皮書介紹，中國移動力爭2021年鄉村地區中小企業寬帶、專線資費較2020年再降低10%。其他目標還包括，「十四五」在全國打造智慧農業標桿項目260個；「十四五」末平安鄉村平台覆蓋行政村超8萬個；「十四五」互聯網教育信息化產品服務覆蓋鄉村家庭超過1000萬個等。　　

據瞭解，截至2020年，中國移動投入網絡扶貧資金超過1600億元（人民幣，下同），寬帶網絡覆蓋全國98%以上的行政村，無償捐贈扶貧資金19億元，選派扶貧幹部4700餘人，幫助108萬的貧困人口脫貧。

扶貧 物聯網 人民幣

延伸閱讀

南山發表長照白皮書 老人平均月花3萬以上準備金

17位傑出的科技人才 獲潘文淵文教基金會頒獎殊榮

物聯網監控 山老鼠行跡敗露遭法辦

智能住宅租屋去 IOT物聯網技讓房客忘記帶鑰匙也免煩惱

相關新聞

上海美商調查 77.1%去年實現盈利

上海美國商會聯合普華永道（中國）23日發佈「2021年中國商業環境調查」報告顯示，近六成受訪上海美國商會會員企業預計其2...

陸銀行上半年淨利潤 增長12.21%

國際會計師事務所普華永道23日發布一份報告顯示，2021年上半年，中國經濟持續穩定恢復，銀行業盈利重回增長軌道，57家上...

人行砸1.3兆 金援小微企業

中國人民銀行昨（23）日宣布，新增人民幣3,000億元（約新台幣1.3兆元）支小再貸款額度，向市場傳遞信號，引導擴大小微...

「能耗雙控」 陸大批上市公司限電停產

據每日經濟新聞報導，大陸多地近期紛紛下發「能耗雙控」（指同時控制能源消耗總量和強度）的政策文件，各類高耗能、高汙染的行業...

能耗雙控 陸多地限電停產

大陸多地近期紛紛下發「能耗雙控」（指同時控制能源消耗總量和強度）的政策文件，各類高耗能、高汙染的行業紛紛被迫停工，江蘇、...

台商應變限電 關燈關空調

大陸「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）政策影響持續發酵，多地出現限產停產情況。揚州台商協會會長、虹揚–ＫＹ董事長方丁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。