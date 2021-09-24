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中移動十四五目標 5G覆蓋行政村
中國移動23日發佈「數智鄉村振興計劃」白皮書，提出「十四五」期末基本實現行政村5G網絡覆蓋。白皮書公佈了中國移動「十四五」期間，全面推進鄉村振興的戰略目標和行動計劃。
中新社報導，「十四五」期間，中國移動將充分發揮網絡、技術、數據等優勢，加快實施「七大鄉村數智化工程」，圍繞鄉村新基建、產業、治理、教育、醫療、文化和金融等方面，積極推進數智鄉村建設，助力提升農業農村現代化水平。
在鄉村數智化新基建工程方面，中國移動在保持全國行政村寬帶網絡覆蓋率98%的基礎上，「十四五」基本實現全國行政村5G網絡覆蓋；將持續完善鄉村地區物聯網建設，按需建設NB-IoT物聯網；有序推進農村家庭寬帶網絡建設，在有條件、有需求的鄉鎮農村建設千兆寬帶。
白皮書介紹，中國移動力爭2021年鄉村地區中小企業寬帶、專線資費較2020年再降低10%。其他目標還包括，「十四五」在全國打造智慧農業標桿項目260個；「十四五」末平安鄉村平台覆蓋行政村超8萬個；「十四五」互聯網教育信息化產品服務覆蓋鄉村家庭超過1000萬個等。
據瞭解，截至2020年，中國移動投入網絡扶貧資金超過1600億元（人民幣，下同），寬帶網絡覆蓋全國98%以上的行政村，無償捐贈扶貧資金19億元，選派扶貧幹部4700餘人，幫助108萬的貧困人口脫貧。
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