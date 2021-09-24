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陸5G手機市場 前8月出貨1.68億部

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國信息通信研究院22日發佈數據顯示，2021年1-8月，中國市場5G手機出貨量1.68億部，同比增長79.7%，佔同期手機出貨量的74.1%。　　

中新社報導，經統計，2021年1-8月，中國國內市場手機總體出貨量累計2.27億部，同比增長12.3%。其中8月份，國內市場手機出貨量2430.6萬部，同比下降9.7%。　　

5G手機成為市場的主流。1-8月，中國市場5G手機出貨量1.68億部，同比增長79.7%，佔同期手機出貨量的74.1%。其中8月份，5G手機1768.8萬部，同比增長9.4%，佔同期手機出貨量的72.8%。　　

在手機款型上，5G手機也佔到一半。2021年1-8月，上市新機型累計296款，同比增長0.7%，其中5G手機148款，同比增長5.0%，佔同期手機上市新機型數量的50.0%。　　

這得益於中國5G網絡快速建設。據中國工業和信息化部數據，截至8月份，中國建成5G基站103.7萬個，已覆蓋全國所有的地市級城市，以及95%以上的縣城和35%的鄉鎮鎮區，中國建成了全球最大規模5G網絡。　

另外，1-8月，國產品牌手機出貨量累計2.04億部，同比增長10.6%，佔同期手機出貨量的89.9%；上市新機型累計266款，同比下降1.1%，佔同期手機上市新機型數量的89.9%。

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