疫情後 大陸消費升級仍是主旋律

德勤22日公佈「德勤中國消費品和零售行業縱覽」，報告指出，儘管疫情後消費發生結構性變化，但消費升級仍是中國市場主旋律，該趨勢助推了中國新消費品牌和零售新業態發展。

報告指出，自2020年8月以來，中國社會消費品零售總額當月同比增速恢復正增長，各類消費品消費升級趨勢更加明顯，其中可選消費回暖速度加快。今年上半年，金銀珠寶、服裝鞋帽、化妝品銷售同比增速分別達59.9%、33.7%及26.6%。

近年來新消費品牌崛起，也帶動中國消費品企業新上市數量快速提升。據德勤統計，僅今年上半年就有40家中國消費品企業上市，而2020全年該數字為54家。此外，市場對數字化零售新業態的認可度提升，也推動了互聯網平台零售企業上市步伐。

值得注意的是，隨著中國居民綠色、高端、品質化需求持續提升，加之疫情改變了消費者購物偏好、頻次及場景，消費品零售行業各賽道加速分化。

報告顯示，食品、化妝品、農產品、家庭清潔護理行業細分賽道在疫情下表現良好，而運動戶外服飾、飲料行業則出現分化。報告提到，去年食品行業整體利潤增速保持增長，中高端品牌發展推高行業盈利能力；啤酒行業利潤則受累於消費場景在疫情期間關閉、產能過剩、市場總體需求不旺及成本上漲壓力較大等因素。

此外，疫後消費線上化趨勢使線下業態客流流失，包括專業專賣店、百貨在內的線下業態營收狀況持續走弱，其中百貨2020年營收同比大跌48.2%。

德勤亞太消費品及零售業主管合夥人張天兵預計，消費線上化進程只會不斷加快，傳統線下行業迫切需實現數字化轉型升級以免被淘汰。隨線上線下融合及多業態多模式等新型消費進一步發展，能否更靈活精準地通過不同場景和渠道觸達消費者，將成為未來消費品和零售業獲領先優勢的重要因素。