聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情後 大陸消費升級仍是主旋律

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

德勤22日公佈「德勤中國消費品和零售行業縱覽」，報告指出，儘管疫情後消費發生結構性變化，但消費升級仍是中國市場主旋律，該趨勢助推了中國新消費品牌和零售新業態發展。　　

報告指出，自2020年8月以來，中國社會消費品零售總額當月同比增速恢復正增長，各類消費品消費升級趨勢更加明顯，其中可選消費回暖速度加快。今年上半年，金銀珠寶、服裝鞋帽、化妝品銷售同比增速分別達59.9%、33.7%及26.6%。　　

近年來新消費品牌崛起，也帶動中國消費品企業新上市數量快速提升。據德勤統計，僅今年上半年就有40家中國消費品企業上市，而2020全年該數字為54家。此外，市場對數字化零售新業態的認可度提升，也推動了互聯網平台零售企業上市步伐。　　

值得注意的是，隨著中國居民綠色、高端、品質化需求持續提升，加之疫情改變了消費者購物偏好、頻次及場景，消費品零售行業各賽道加速分化。　

報告顯示，食品、化妝品、農產品、家庭清潔護理行業細分賽道在疫情下表現良好，而運動戶外服飾、飲料行業則出現分化。報告提到，去年食品行業整體利潤增速保持增長，中高端品牌發展推高行業盈利能力；啤酒行業利潤則受累於消費場景在疫情期間關閉、產能過剩、市場總體需求不旺及成本上漲壓力較大等因素。　　

此外，疫後消費線上化趨勢使線下業態客流流失，包括專業專賣店、百貨在內的線下業態營收狀況持續走弱，其中百貨2020年營收同比大跌48.2%。　

德勤亞太消費品及零售業主管合夥人張天兵預計，消費線上化進程只會不斷加快，傳統線下行業迫切需實現數字化轉型升級以免被淘汰。隨線上線下融合及多業態多模式等新型消費進一步發展，能否更靈活精準地通過不同場景和渠道觸達消費者，將成為未來消費品和零售業獲領先優勢的重要因素。

疫情 品牌 化妝品

延伸閱讀

大陸15家銀行安撫投資者 宣稱涉恒大業務風險可控

台灣若不加入CPTPP 學者曝後果：未來貿易協定恐都無望

大陸鼻噴式新冠疫苗展開三期臨床試驗

哈佛大學教授羅格夫：恒大破產恐對大陸經濟摧枯拉朽

相關新聞

上海美商調查 77.1%去年實現盈利

上海美國商會聯合普華永道（中國）23日發佈「2021年中國商業環境調查」報告顯示，近六成受訪上海美國商會會員企業預計其2...

陸銀行上半年淨利潤 增長12.21%

國際會計師事務所普華永道23日發布一份報告顯示，2021年上半年，中國經濟持續穩定恢復，銀行業盈利重回增長軌道，57家上...

人行砸1.3兆 金援小微企業

中國人民銀行昨（23）日宣布，新增人民幣3,000億元（約新台幣1.3兆元）支小再貸款額度，向市場傳遞信號，引導擴大小微...

「能耗雙控」 陸大批上市公司限電停產

據每日經濟新聞報導，大陸多地近期紛紛下發「能耗雙控」（指同時控制能源消耗總量和強度）的政策文件，各類高耗能、高汙染的行業...

能耗雙控 陸多地限電停產

大陸多地近期紛紛下發「能耗雙控」（指同時控制能源消耗總量和強度）的政策文件，各類高耗能、高汙染的行業紛紛被迫停工，江蘇、...

台商應變限電 關燈關空調

大陸「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）政策影響持續發酵，多地出現限產停產情況。揚州台商協會會長、虹揚–ＫＹ董事長方丁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。