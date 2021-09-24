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滬2025製造業 拚數位化轉型

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海市製造業數字化轉型工作推進會22日召開，會上透露，上海計畫到2025年打造100個具有行業影響力的製造業數字化賦能平台，形成1000個數字化標誌性工業應用場景。　　

中新社報導，上海市委常委、副市長吳清在會上指出，製造業數字化轉型不僅是上海城市數字化轉型的關鍵內容，更是上海構築未來發展戰略優勢的重要支撐。未來三年，上海要推動全市規模以上企業數字化轉型比例達到70%。　　

光明乳業股份有限公司董事長濮韶華在會上說，白牛奶裡蘊藏「黑科技」，其智能工廠的目標是通過數字化技術加上自動化技術，實現牛奶生產過程的全流程數字化，光明雖然取得了一定成績，但與智能化標桿工廠還有距離。

資料顯示，上海是中國近代重要的民族工業發祥地、民族品牌發源地和集聚地。昔日，「上海製造」不僅在中國市場一枝獨秀，而且遠銷東南亞及歐美市場，形成了上海牌手表、蝴蝶牌縫紉機、鳳凰牌自行車、大白兔奶糖等一系列家喻戶曉的上海品牌。而今上海正藉助「數字化東風」加速製造業轉型。　

最新數據顯示，2020年，上海全市實現工業總產值3.7萬億元人民幣，工業增加值達到9657億元人民幣，工業增加值佔全市生產總值比重達25%，順利完成「十三五」目標。

上海 人民幣 品牌

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