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中國—東北亞博覽會 長春開幕

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第十三屆中國—東北亞博覽會23日在吉林長春開幕。本屆博覽會以「攜手東北亞，共謀新發展」為主題，突出東北亞區域合作，通過搭建高水平對話平台，推動開放型經濟圈建設。　　

中新社報導，本屆博覽會共設置7個展館，展覽展示總面積約7萬平方米，包括科技創新主題館、汽車館、東北亞國家館、吉林館、省區市館、進口商品館、新媒體直播館，吸引近40個國家和地區的千餘戶企業參展。　

第十三屆中國—東北亞博覽會執委會副主任許才山介紹，本屆博覽會專門設立的科技創新主題館，突出科技賦能、創新引領、綠色發展，涵蓋裝備製造、信息通訊、衛星技術、新能源、新材料、生物醫藥、現代農業等多個領域。　　

汽車館也是本屆博覽會首次設立，重點展示中國一汽集團自主品牌、合資品牌最新研發的整車及關鍵零部件等。

此外，展會首次採取實體展和「雲上展」線上線下相結合的方式，利用VR、大數據等互聯網技術，構建新型展會形態，打造永不落幕的「雲上東北亞博覽會」。　

許才山表示，本屆博覽會將通過高層對話達成共識，推動中國與周邊國家共同融入一帶一路建設，加強東北亞區域內資源開發、產業協同、通道建設、金融互惠等領域合作，促進區域協調發展與共同繁榮。

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