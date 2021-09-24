廣東戰略產業集群 專利逾10萬件

廣東省市場監督管理局（知識產權局）22日表示，「廣東省戰略性產業集群中小企業知識產權發展狀況藍皮書」近日發布，全面梳理廣東省戰略性產業集群中小企業知識產權發展狀況。

藍皮書指出，廣東省戰略性產業集群有專利的中小企業同時具備顯著的數量優勢與質量優勢，空間集聚程度高，以廣州市為核心向珠三角周邊區域逐漸輻射帶動，溢出效應明顯。截至2020年底，廣東省戰略性產業集群中有專利的中小企業數量為11.5萬家，占大陸全國戰略性產業集群中有專利的中小企業總量的18.0%。

從產業分布來看，廣東省戰略性產業集群以新一代電子信息和新能源產業為首。新一代電子信息產業、新能源產業、安全應急與環保產業有專利的中小企業數量最多，分別為4.7萬家、4.1萬家、3.8萬家。

廣東省戰略性產業集群中小企業創新活動活躍，發明專利授權量共11.2萬件，有效發明專利量共10.7萬件。新一代電子信息產業（4.5萬件）、汽車產業（2.1萬件）和軟件與信息服務產業（1.6萬件）的發明專利授權量最多。

從戰略性產業集群各個產業的發明專利授權量在廣東省各地市的分布情況來看，深圳市、廣州市、東莞市、佛山市的創新熱度最高。

同時，作為中國外貿第一大省，廣東省戰略性產業集群中小企業海外專利布局積極，海外布局專利總量共5.1萬件，占全國總量的37.8%。主要布局的領域集中在新一代電子信息產業、汽車產業、軟件與信息服務產業，重點布局的區域為美國、歐洲、日本和韓國。