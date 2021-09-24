未來20年 陸將需8700架新飛機

美國波音公司23日在北京發布2021年「民用航空市場展望」報告顯示，中國民航業未來20年將需要價值1.47萬億美元的8700架新飛機來滿足不斷增長的航空旅行需求。這份20年期預測反映了中國市場的復甦及其民航商業模式的不斷進化。

中新社報導，波音針對中國市場的預測是其2021年「民用航空市場展望」的一部分，這是波音公司對民用飛機和服務需求的長期預測。「民用航空市場展望」還顯示，中國經濟的基本面為健康的空中交通增長奠定了基礎，包括經濟年均增長4.4%和到2040年中等收入人口將翻一番等。到2030年，中國的國內市場將超越歐洲內部市場；到2040年，中國的國內客流預計將超過北美內部航空旅行市場。

「民用航空市場展望」預測，中國民航業在2040年前將需要超過40萬名新的航空專業人員，包括飛行員、維修技師和空乘。

波音民用飛機集團中國區市場營銷總經理韋力（RichardWynne）表示，中國國內市場客流在疫情期間的快速恢復顯示了這個市場的潛在實力和韌性。此外，國際遠程航線和航空貨運能力也有著顯著擴展的機遇。長期來看，低成本航空公司的增長潛力可以進一步提升單通道市場需求。

波音針對未來20年中國「民用航空市場展望」預測還包括：中國民用航空市場年均客流將增長為5.4%。中國經濟基本面將持續推動航空業的強勁增長。