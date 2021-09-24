陸銀行上半年淨利潤 增長12.21%

國際會計師事務所普華永道23日發布一份報告顯示，2021年上半年，中國經濟持續穩定恢復，銀行業盈利重回增長軌道，57家上市銀行的整體淨利潤同比增長12.21%至1.02萬億元（人民幣，下同）。

這份報告分析了中國57家A股和/或H股上市銀行截至2021年6月末的半年度業績。這57家上市銀行相當於中國商業銀行總資產的83%和淨利潤的90%，包括大型商業銀行（6家）、股份制商業銀行（10家）、城市商業銀行及農村商業銀行（41家）。

中新社報導，報告顯示，上市銀行利潤回升明顯。中國57家上市銀行淨利潤從2020年的幾乎零增長，回暖至今年上半年的增長12.21%，總資產收益率（ROA）和加權平均淨資產收益率（ROE）均有所回升。57家銀行中，有52家銀行淨利潤同比增長。

普華永道中國金融行業合夥人胡亮表示，2021年上半年，上市銀行的業績出現明顯改善，經營管理和風險抵禦能力不斷提升。手續費及傭金收入增速高於利息淨收入。同時，上市銀行加大了支持普惠金融、綠色金融、戰略性新興產業、高端製造業、鄉村振興等重點領域的力度，貸款及總資產快速增長。

上半年，上市銀行總資產穩定增長。2021年6月末，57家銀行的總資產較2020年末增加5.85%至232.70萬億元。其中，貸款總額較2020年末增加7.82%，高於同期資產增速。

中國銀行業加大實體經濟支持力度，公司貸款占比略升。報告指出，按行業分析信貸投放，受房地產貸款集中度管理等政策影響，房地產企業貸款增速顯著降低，從2020年上半年的11%回落至2021年上半年的5%。 此外，中國人民銀行數據顯示，全國商業銀行高技術製造業中長期貸款同比增長46.3%，普惠小微貸款餘額同比增長31%，均高於同期全部貸款增速。

從資產質量來看，報告顯示，上半年上市銀行不良率下降、撥貸比上升，貸款資產質量指標穩中向好。2021年6月末，57家上市銀行整體不良率從2020年末1.51%降至1.44%，逾期率從1.49%降至1.45%。有8家城農商行不良率低於1%，主營區域較為集中在長三角。