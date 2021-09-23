大陸鼻噴式新冠疫苗展開三期臨床試驗

全球研發新冠疫苗不遺餘力，除了手臂注射外，鼻噴式新冠疫苗也將面市，當中大陸研發的鼻噴式新冠疫苗將於10月開始三期臨床試驗。

目前至少有俄羅斯、荷蘭、泰國等多國都在研發鼻噴式疫苗，例如泰國將於今年底啟動一期臨床試驗，明年三月進行二期臨床試驗，並可望明年年中開始量產。

大陸研發的速度稍快，中通社報導，據中國臨床試驗註册中心記錄顯示，中國疫苗研發企業北京萬泰生物計畫於10月展開鼻噴流感病毒載體新冠肺炎疫苗三期臨床試驗。

記錄顯示，在三期臨床試驗中，計畫招募4000名成年參與者；其中2000名在兩周內接種試驗疫苗；另外2000名則接種安慰劑對照疫苗。記錄並未顯示萬泰將在多少個國家進行該臨床試驗，但稱菲律賓信號聯合研究倫理委員會已批准了該項研究，為可能在該國進行試驗。

與手臂注射疫苗不同的是，鼻腔噴霧疫苗可以通過模擬呼吸道病毒天然感染途徑，激活局部免疫應答和全身性免疫應答，發揮保護作用。