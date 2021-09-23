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鳳梨釋迦、蓮霧遭禁 陸委會批對岸9次「已讀不回」

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
陸委會副主委李麗珍23日主持例行性記者會。（取自陸委會Youtube直播）
陸委會副主委李麗珍23日主持例行性記者會。（取自陸委會Youtube直播）

大陸自鳳梨之後，日前又宣布因介殼蟲問題，暫停台灣的釋迦蓮霧進口，國台辦稱均有透過兩岸既有聯繫機制通報台灣，但陸委會23日抨擊，大陸不只不願意以國際慣用的「煙燻法」解決病蟲害問題，而且自今年2月25日以來，更9次對我方要求磋商「已讀不回」。

陸委會23日下午召開例行記者會，由副主委李麗珍線上回應媒體提問。針對水果風波中的兩岸溝通機制問題，她表示，自「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」簽署以來，雙方運作相當正常，即使有蟲害資訊，也都會通知對方。

但今年以來的鳳梨及釋迦、蓮霧遭禁事件，李麗珍表示，農委會在接到大陸通知病蟲害問題時，都有建議陸方可以用「煙燻法」方式來處理，我方也會加強出口防治工作，「那很可惜並沒有被陸方來接受。」

李麗珍指出，自2月25日陸方發布鳳梨禁令到現在，我方已9次要求大陸能進行技術性的磋商，但迄今大陸都沒有回應。她再次呼籲陸方的業務主管部門，盡速透過既有機制跟我方主管部門溝通，務實解決問題。

對於兩岸未來的農貿前景和農民的擔憂，李麗珍說，台灣希望拓展多元市場，不建議過度集中在某一個市場。但她也坦言，因為大陸距離比較近，對台灣農漁產品又祭出免稅、綠色通關等優惠，「誘因的確是比較大」，未來還是會有部分的農產品持續輸出大陸市場。

但她話鋒一轉表示，從大陸近期對付我方或澳洲等國出口商品的經驗來看，經常「說斷就斷」，而且還不願意根據國際貿易規則進行雙邊協商，很難掌握下次大陸要斷哪一種水果，因此政府將提前建立好風險管控機制。

大陸海關總署本月19日公告，暫停台灣釋迦、蓮霧輸入後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮指稱，均有透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」聯繫通路向台灣進行了相應通報。

陸委會說大陸並未採納我方，使用煙燻法解決病蟲害問題的建議。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會說大陸並未採納我方，使用煙燻法解決病蟲害問題的建議。（圖／聯合報系資料照片）

釋迦 蓮霧 鳳梨

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