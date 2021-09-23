估2030年醫療負擔將逾8,000億元 大陸盯上「檳友」

中國大陸將開始規範檳榔產業發展和檳榔癮君子。據一項刊登在《中國牙科研究雜誌》的論文預測，到2030年，大陸與檳榔相關的口腔癌患者將超過百萬，造成的醫療負擔可能超過人民幣2,000億元（約新台幣8,600億元），大大抵銷檳榔產業帶來的經濟效益。

在此之前，大陸國家廣電總局17日發布「關於停止利用廣播電視和網路視聽節目宣傳推銷檳榔及其製品的通知」，要求停止利用電視和網路宣傳檳榔，中共黨媒《人民日報》也發表評論文章稱，「叫停檳榔廣告，也需規範行業發展」，被視為官方的整頓信號。

工商資訊平台「企查查」數據顯示，目前大陸檳榔相關企業共2.6萬家，2019年新增1,523家，2020年新增2,862家，2021年截至目前新增2,511家，有逐年成長之勢。

檳榔企業分布以湖南最多，共有1.56萬家，二、三名分別是海南、福建的6,918家、888家。

《中國牙科研究雜誌》新刊登的一篇論文指出，以湖南省長沙市的5家醫院為例，2005年口腔癌發病人數305例，2016年增加到2,108例，其中有1,803人經常嚼食檳榔；湖南省腫瘤防治辦公室數據顯示，口腔癌排名該省腫瘤發病率第8位。

在此之下，論文預測，到2030年，湖南與檳榔相關的口腔癌患者將累計超過30萬，在全大陸可能超過100萬。大陸國家衛健委在《健康口腔行動方案（2019-2025年）》中，將咀嚼檳榔與吸煙並列為兩大口腔疾病高危行為。

值得注意的是，雖然兩岸民眾都有食用檳榔的習慣，但台灣和大陸的吃法不同，台灣主要食用新鮮檳榔，並會將其剖開，添加石灰和包葉嚼食，大陸則發展出烘乾、入味的加工吃法，嚼食的是檳榔乾果的纖維外殼，在中國大陸西南部地區較為流行。