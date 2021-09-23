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中國歐盟商會：中方應棄自力更生 否則將傷害創新

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共總書記習近平。新華社
中共總書記習近平。新華社

中國歐盟商會的23日發布的報告表示，中國大陸應該放棄由中共總書記習近平推動的更高水準自力更生的最高戰略，否則恐將損害創新和增長前景。

據路透報導，這份報告指出，有令人不安的跡象表明，中國大陸正日益向內轉，這種趨勢使人們對中國未來的增長軌跡產生了相當大的懷疑。

報告指出，中國大陸政府繼續對國有企業提供政策支持，國家安全問題對經濟政策產生令人不安的影響，以及努力強化對私營部門的控制，將拖累創新和效率。

報告指出，雖然這種做法的成本可能在幾年內無法察覺，但卻是相當巨大，不應被忽視。「雙循環」將讓中國大陸偏離1970年代改革的精神，可能導致外國投資減少，資源錯配，並引發國外更強的抵制。

報告指出，雖然一些擁有中國大陸所需技術的外國公司受到鼓勵，如化工行業，但其他公司則沒有。

報導並引述中國歐盟商會主席伍德克在報告簡報會上表示，對政治控制的渴望和「對波動的恐懼」是罪魁禍首。一些網路設備和服務的外國供應商告訴商會，由於大陸以國家安全為由加強審查，「市場退出是不可避免的」。例如，醫療設備的供應商有時無法銷售他們的產品，因為醫院試圖購買中國產品。

歐盟 習近平

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